Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig'e düşebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig'e düşebilir

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig\'i sallayan takım 2. Lig\'e düşebilir

Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren MKE Ankaragücü, 1. Lig'de kalmak için son haftaya kritik senaryolarla giriyor. Küme düşme hattında yer alıp, 2. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan takım, son hafta maçında Amed Sportif Faaliyetleri konuk edecek. Ancak sadece maç kazanmak yetmeyebilir, takımın ligde kalabilmesi için diğer takımların maç sonuçları da önemli olacak.

09.05.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 45 puanla küme düşme hattında yer alan MKE Ankaragücü, 1. Lig'den düşecek 4. takım olma yolunda büyük bir dezavantaja sahip.

KAZANMAK YETMEYEBİLİR

Son hafta maçında yarın Eryaman Stadı'nda 16.00'da Amed Sportif Faaliyetleri konuk edecek MKE Ankaragücü'ne kazanmak yetmeyebilir. Sarı-lacivertliler, Diyarbakır ekibini yenmesi durumunda Manisa FK, Sakaryaspor ve Pendikspor maçlarından gelecek haberleri bekleyecek.

İkili averajda gerisinde olduğu Manisa FK'yle son haftaya 45'er puanla giren MKE Ankaragücü, Ege ekibinin Central Hospital Ümraniyespor karşısındaki sonucuna odaklanacak.

Başkent ekibi maçını kazanır, Manisa FK ise İstanbul'da puan kaydederse MKE Ankaragücü ligde kalacak. Sarı-lacivertliler berabere kalırsa, Manisa ekibinin kaybetmesini bekleyecek. MKE Ankaragücü kaybederse ligde kalma şansı bulunmayacak.

KÜMEDE KALMAK İÇİN BİR İHTİMAL VAR

MKE Ankaragücü'nün kazanması durumunda kümede kalması için bir ihtimal daha bulunuyor. Bu durumda, Sakaryaspor sahasında Esenler Erokspor'a kaybederse sarı-lacivertliler kümede kalacak. Manisa FK de maçını kazanması durumunda ise küme düşen son takım Sakaryaspor olacak.

Sakaryaspor, MKE Ankaragücü, Manisa FK ile Pendikspor'un içinde bulunduğu olası üçlü ve dörtlü averajlarda Sakarya ekibi küme düşecek. MKE Ankaragücü, Manisa FK ve Pendikspor ligi aynı puanla tamamlarsa MKE Ankaragücü, sezonu küme düşerek tamamlayacak.

ANKARAGÜCÜ BİR KEZ DÜŞTÜ

Süper Lig'de 3 büyüklerden sonra en fazla yer alan kulüp olan MKE Ankaragücü, daha önce 2. Lig'e sadece bir kez düştü. MKE Ankaragücü, 2. Lig'e büyük maddi sıkıntılar yaşadığı 2012-2013 sezonunda düştü. Bu ligde 4 sezon geçiren MKE Ankaragücü, 2017 ve 2018'de üst üste şampiyonluklarla Süper Lig'e çıkmıştı.

MKE Ankaragücü, Maç Sonuçları, Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig'e düşebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet Başal:
    ŞANLI AMEDSPOR angarayı bi alt lige yollayacak bunda kimsenin şüphesi olmasın yeni ligin hayırlı olsun angara 16 24 Yanıtla
  • 12341234:
    layık olduğun yerdesin (BJK) 16 8 Yanıtla
  • cn46ggwdvx:
    Beter olsunlar. “Beşiktaş’la uğraşanın çocuğu olmaz.” 13 10 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Dahada çıkamaz 6 7 Yanıtla
  • kenan sar:
    ne hale soktunuz takımı 10 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Devlet Bahceli yanitlasin Turkiye de Amed diye bir yer varmidir 6 3 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bazı zekaların takımı komple kapansın zaten 6 2 Yanıtla
  • Yunus Murtezaoğlu:
    Hakem’e Tokat olayından sonra Ankaragücü bitmiştir . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:40:10. #7.13#
SON DAKİKA: Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig'e düşebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.