Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Ömer Sarı, Sami İrek???????
Emlak Konut: Thomas 19, Sehernaz Çidal 2, İnci Güçlü 2, Macaulay 11, Parks 15, Gamze Takmaz, Ceren Akpınar, Feray Laiç, Berfin Sertoğlu 14
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 11, Wheeler 6, Wallace 13, Nared 16, Serfa 14, Merve Arı 6, Merve Aygül Bostancı, Başak Altunbey
1. Periyot: 16-19
Devre: 33-38
3. Periyot: 49-52
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Emlak Konut'u 66-63 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Nesibe Aydın'dan Deplasman Galibiyeti - Son Dakika
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