Nesibe Aydın Okulları, OGM Ormanspor'u 72-67 yenerek ligde 3. kez kazandı

Nesibe Aydın Okulları, OGM Ormanspor'u 72-67 yenerek ligde 3. kez kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. haftasında oynanan başkent derbisinde Nesibe Aydın Okulları, OGM Ormanspor'u 72-67 mağlup etti. Nesibe Aydın Okulları bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetine ulaşırken OGM Ormanspor, 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Burak Erkan, İzel Deniz Pehlivan Çakıcı
Nesibe Aydın Okulları: Ivanova 6, Yağmur Önal 14, Tuba Poyraz 9, Nelson 20, Beers 11, Begic 10, Harmon 2, Büşra Akgün, Ceylin Altunpa, Şeyma Yılık
OGM Ormanspor: Heal 10, Kübra Erat 8, Merve Arı 8, Brown 17, Anigwe 15, Ayşe Yılmaz 2, Cooks 7, Derin Yaya
1. Periyot: 24-19
Devre: 49-38
3. Periyot: 61-58
Beş faulle oyundan çıkan: 39: 54 Heal (OGM Ormanspor)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki başkent derbisinde Nesibe Aydın Okulları, OGM Ormanspor'u 72-67 yendi.
Bu sonuçla Nesibe Aydın Okulları ligdeki 3. galibiyetini aldı, OGM Ormanspor ise 4. maçından da mağlup ayrıldı.
Kaynak: AA
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