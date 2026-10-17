Nesibe Aydın Okulları, OGM Ormanspor'u 72-67 yenerek ligde 3. kez kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Nesibe Aydın Okulları, OGM Ormanspor'u 72-67 yenerek ligde 3. kez kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. haftasında oynanan başkent derbisinde Nesibe Aydın Okulları, OGM Ormanspor'u 72-67 mağlup etti. Nesibe Aydın Okulları bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetine ulaşırken OGM Ormanspor, 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Burak Erkan, İzel Deniz Pehlivan Çakıcı

Nesibe Aydın Okulları: Ivanova 6, Yağmur Önal 14, Tuba Poyraz 9, Nelson 20, Beers 11, Begic 10, Harmon 2, Büşra Akgün, Ceylin Altunpa, Şeyma Yılık

OGM Ormanspor: Heal 10, Kübra Erat 8, Merve Arı 8, Brown 17, Anigwe 15, Ayşe Yılmaz 2, Cooks 7, Derin Yaya

1. Periyot: 24-19

Devre: 49-38

3. Periyot: 61-58

Beş faulle oyundan çıkan: 39: 54 Heal (OGM Ormanspor)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki başkent derbisinde Nesibe Aydın Okulları, OGM Ormanspor'u 72-67 yendi.

Bu sonuçla Nesibe Aydın Okulları ligdeki 3. galibiyetini aldı, OGM Ormanspor ise 4. maçından da mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA
HalkbankAydınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
Kışlak yolculuğu faciayla bitti Tüm serveti yok oldu Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
Muhabirin zor anları Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
Tartıştığı kocasının otomobiline çekiçle zarar verdi Tartıştığı kocasının otomobiline çekiçle zarar verdi
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
18:38
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
18:04
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:36
Ayazağa’da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin’in son görüntüleri ortaya çıktı
Ayazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı
16:29
Düğünde takı kavgası Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 19:12:31. #7.12#
SON DAKİKA: Nesibe Aydın Okulları, OGM Ormanspor'u 72-67 yenerek ligde 3. kez kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei