Futbolda Nesine 2. Lig'in 14. hafta maçları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01- Altınordu: 0-2
1461 Trabzon FK- Sarıyer: 1-4
GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-2
Beykoz Anadoluspor- Kırklarelispor: 0-0
Sincan Belediyesi Ankaraspor-İskenderunspor: 1-3
Karaköprü Belediyespor-Afyonspor: 4-0
Altay- İnegölspor: 3-2
Batman Petrolspor- Kepezspor: 4-0
Fethiyespor-E Koleji Isparta 32: 0-0
Kırmızı Grup:
Merkür Jet Erbaaspor- Ankara Demirspor: 2-1
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Somaspor: 0-1
Belediye Derincespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-0
Nazillispor- Beyoğlu Yeni Çarşıspor: 2-1
Karaman FK- Giresunspor: 1-1
Motolux 68 Aksarayspor-Diyarbekirspor: 1-0
Menemen FK-Serik Belediyespor: 0-1
Çimentaş Elazığspor- Bucaspor 1928: 1-0
Artı Değer Vanspor- Karacabey Belediyespor: 2-0
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig 14. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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