Nesine 2. Lig 22. Hafta Maç Programı

Spor

Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nesine 2. Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Beyaz Grup

Yarın:

E Koleji Isparta 32 Spor-Afyonspor (Isparta Atatürk)

14.00 Batman Petrolspor-İskenderunspor (Batman)

14.00 Anagold 24 Erzincanspor- Altınordu (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Sincan 15 Temmuz Milli Brilik)

14.00 GMG Kastamonuspor- 1461 Trabzon FK (Gazi)

14.00 Beykoz Anadoluspor- Karaköprü Belediyespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Fethiyespor- Altay (Fethiye İlçe)

14.00 Kırklarelispor- Sarıyer (Kırklareli Atatürk)

14.00 Kepezspor- İnegölspor (Kepez Hasan Doğan)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Ankara Demirspor (Mersin)

14.00 Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Karaman)

14.00 Belediye Derincespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Ülkea Nazillispor-Motolux 68 Aksarayspor (Nazilli İlçe)

14.00 Artı Değer Vanspor- Menemen FK (Van Atatürk)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Bucaspor 1928- Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Yeni Buca)

14.00 Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Çimentaş Elazığspor- Giresunspor (Elazığ)