Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nesine 2. Lig'de haftanın programı şu şekilde:
Beyaz Grup
Yarın:
E Koleji Isparta 32 Spor-Afyonspor (Isparta Atatürk)
14.00 Batman Petrolspor-İskenderunspor (Batman)
14.00 Anagold 24 Erzincanspor- Altınordu (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Sincan 15 Temmuz Milli Brilik)
14.00 GMG Kastamonuspor- 1461 Trabzon FK (Gazi)
14.00 Beykoz Anadoluspor- Karaköprü Belediyespor (Sancaktepe 15 Temmuz)
14.00 Fethiyespor- Altay (Fethiye İlçe)
14.00 Kırklarelispor- Sarıyer (Kırklareli Atatürk)
14.00 Kepezspor- İnegölspor (Kepez Hasan Doğan)
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Ankara Demirspor (Mersin)
14.00 Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Karaman)
14.00 Belediye Derincespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
14.00 Ülkea Nazillispor-Motolux 68 Aksarayspor (Nazilli İlçe)
14.00 Artı Değer Vanspor- Menemen FK (Van Atatürk)
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Bucaspor 1928- Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Yeni Buca)
14.00 Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Çimentaş Elazığspor- Giresunspor (Elazığ)
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig 22. Hafta Maç Programı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?