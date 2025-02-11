Nesine 2. Lig 22. Hafta Maç Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nesine 2. Lig 22. Hafta Maç Programı

Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları yarın çeşitli stadyumlarda oynanacak.

11.02.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nesine 2. Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Beyaz Grup

Yarın:

E Koleji Isparta 32 Spor-Afyonspor (Isparta Atatürk)

14.00 Batman Petrolspor-İskenderunspor (Batman)

14.00 Anagold 24 Erzincanspor- Altınordu (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Sincan 15 Temmuz Milli Brilik)

14.00 GMG Kastamonuspor- 1461 Trabzon FK (Gazi)

14.00 Beykoz Anadoluspor- Karaköprü Belediyespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Fethiyespor- Altay (Fethiye İlçe)

14.00 Kırklarelispor- Sarıyer (Kırklareli Atatürk)

14.00 Kepezspor- İnegölspor (Kepez Hasan Doğan)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Ankara Demirspor (Mersin)

14.00 Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Karaman)

14.00 Belediye Derincespor-Kuzey MarmaraArnavutköy Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Ülkea Nazillispor-Motolux 68 Aksarayspor (Nazilli İlçe)

14.00 Artı Değer Vanspor- Menemen FK (Van Atatürk)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Bucaspor 1928- Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Yeni Buca)

14.00 Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Çimentaş Elazığspor- Giresunspor (Elazığ)

Kaynak: AA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 2. Lig 22. Hafta Maç Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 ’’Ölümümüzden o sorumludur’’ paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu ''Ölümümüzden o sorumludur'' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu
10:55 Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da 4 ilçede okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
15:03 Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
14:54 Trump’tan ticaret savaşlarını alevlendirecek karar Trump'tan ticaret savaşlarını alevlendirecek karar
14:52 Ticaret Bakanı Bolat: Rekor artış kaydettik Ticaret Bakanı Bolat: Rekor artış kaydettik
14:50 Aralarındaki yaş farkı 31 Genç kızdan ’’Zorla evlendirildi’’ diyenlere videolu yanıt Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan ''Zorla evlendirildi'' diyenlere videolu yanıt
14:49 Sri Lanka’da elektrik kesintisi yaşandı, bakan maymunu suçladı Sri Lanka'da elektrik kesintisi yaşandı, bakan maymunu suçladı
14:48 İngiltere’de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı İngiltere'de büyük kaçak işçi operasyonu: Binlerce göçmen yakalandı
14:36 Emre Belözoğlu’ndan şaşırtan itiraf: Başka biriyle nişanlıyken, eşimi rüyamda gördüm Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan itiraf: Başka biriyle nişanlıyken, eşimi rüyamda gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: Nesine 2. Lig 22. Hafta Maç Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.