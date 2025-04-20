Nesine 2. Lig 32. Hafta Maç Sonuçları

Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 32. hafta maçları yapıldı.
Ligin 32. haftasında iki grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Giresunspor- Ankara Demirspor: 1-3
Ülkea Nazillispor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-6
Çimentaş Elazığspor- Karacabey Belediyespor: 1-0
Menemen FK- Bucaspor 1928: 2-0
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol-Diyarbekirspor: 1-2
Karaman FK-Belediye Derincespor: 3-2
Merkür Jet Erbaaspor-Somaspor: 6-3
Artı Değer Vanspor- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0
Motolux 68 Aksarayspor- Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 2-2
Beyaz Grup
1461 Trabzon FK-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)
Sincan Belediyesi Ankaraspor- GMG Kastamonuspor: 3-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK- Sarıyer: 1-1
Fethiyespor- Kırklarelispor: 1-0
Karaköprü Belediyespor- İnegölspor: 2-1
İskenderunspor- Altınordu: 2-2
Beykoz Anadoluspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Batman Petrolspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 6-0
Altay-Kepezspor: 1-1
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