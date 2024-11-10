Nesine 2. Lig'de 11. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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Nesine 2. Lig'de 11. Hafta Tamamlandı

Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor liderliğe yükseldi.

10.11.2024 17:18
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Nesine 2. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor liderlikte yer aldı.

Ligde 11. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.GMG KASTAMONUSPOR118212281426
2.SARIYER117401941525
3.ALTINORDU11641178922
4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01117131911822
5.BATMAN PETROLSPOR117041810821
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR115511661020
7.İSKENDERUNSPOR115511661020
8.BEYKOZ ANADOLUSPOR116231915420
9.KIRKLARELİSPOR113621210215
10.FETHİYESPOR114251616014
11.1461 TRABZON113351212012
12.KEPEZSPOR113351212012
13.İNEGÖLSPOR11254811-311
14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR11164713-69
15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR11146616-107
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR11137820-126
17.ALTAY11128625-195
18.AFYONSPOR110110434-301

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR119112481628
2.MENEMEN FK119112041628
3.SERİK BELEDİYESPOR1183027101727
4.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR1172222121023
5.BUCASPOR 1928117221610623
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI11533179818
7.ARTI DEĞER VANSPOR115331511418
8.KARACABEY BELEDİYESPOR115241717017
9.KARAMAN FK114341512315
10.ANKARA DEMİRSPOR113531514114
11.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR113531516-114
12.SOMASPOR113171418-410
13.MERKÜR JET ERBAASPOR11236920-119
14.BELEDİYE DERİNCESPOR11155820-128
15.NAZİLLİSPOR111371225-136
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU11128617-115
17.GİRESUNSPOR11128520-155
18.DİYARBEKİRSPOR11047620-144

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nesine 2. Lig'de 11. Hafta Tamamlandı - Son Dakika

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