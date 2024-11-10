Nesine 2. Lig'de 11. Hafta Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor liderlikte yer aldı.
Ligde 11. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GMG KASTAMONUSPOR
|11
|8
|2
|1
|22
|8
|14
|26
|2.SARIYER
|11
|7
|4
|0
|19
|4
|15
|25
|3.ALTINORDU
|11
|6
|4
|1
|17
|8
|9
|22
|4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01
|11
|7
|1
|3
|19
|11
|8
|22
|5.BATMAN PETROLSPOR
|11
|7
|0
|4
|18
|10
|8
|21
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|11
|5
|5
|1
|16
|6
|10
|20
|7.İSKENDERUNSPOR
|11
|5
|5
|1
|16
|6
|10
|20
|8.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|11
|6
|2
|3
|19
|15
|4
|20
|9.KIRKLARELİSPOR
|11
|3
|6
|2
|12
|10
|2
|15
|10.FETHİYESPOR
|11
|4
|2
|5
|16
|16
|0
|14
|11.1461 TRABZON
|11
|3
|3
|5
|12
|12
|0
|12
|12.KEPEZSPOR
|11
|3
|3
|5
|12
|12
|0
|12
|13.İNEGÖLSPOR
|11
|2
|5
|4
|8
|11
|-3
|11
|14.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|11
|1
|6
|4
|7
|13
|-6
|9
|15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|11
|1
|4
|6
|6
|16
|-10
|7
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|11
|1
|3
|7
|8
|20
|-12
|6
|17.ALTAY
|11
|1
|2
|8
|6
|25
|-19
|5
|18.AFYONSPOR
|11
|0
|1
|10
|4
|34
|-30
|1
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|11
|9
|1
|1
|24
|8
|16
|28
|2.MENEMEN FK
|11
|9
|1
|1
|20
|4
|16
|28
|3.SERİK BELEDİYESPOR
|11
|8
|3
|0
|27
|10
|17
|27
|4.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|11
|7
|2
|2
|22
|12
|10
|23
|5.BUCASPOR 1928
|11
|7
|2
|2
|16
|10
|6
|23
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|11
|5
|3
|3
|17
|9
|8
|18
|7.ARTI DEĞER VANSPOR
|11
|5
|3
|3
|15
|11
|4
|18
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|11
|5
|2
|4
|17
|17
|0
|17
|9.KARAMAN FK
|11
|4
|3
|4
|15
|12
|3
|15
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|11
|3
|5
|3
|15
|14
|1
|14
|11.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|11
|3
|5
|3
|15
|16
|-1
|14
|12.SOMASPOR
|11
|3
|1
|7
|14
|18
|-4
|10
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|11
|2
|3
|6
|9
|20
|-11
|9
|14.BELEDİYE DERİNCESPOR
|11
|1
|5
|5
|8
|20
|-12
|8
|15.NAZİLLİSPOR
|11
|1
|3
|7
|12
|25
|-13
|6
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|11
|1
|2
|8
|6
|17
|-11
|5
|17.GİRESUNSPOR
|11
|1
|2
|8
|5
|20
|-15
|5
|18.DİYARBEKİRSPOR
|11
|0
|4
|7
|6
|20
|-14
|4
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de 11. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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