Nesine 2. Lig'de tek maç haricinde 7. hafta maçları sona erdi.
Beyaz Grup'ta hafta tamamlanırken, Kırmızı Grup'ta ise kalan tek maç yarın oynanacak.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
1461 Trabzon FK- Fethiyespor: 0-1
Karaköprü Belediyespor- Batman Petrolspor: 0-5
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Beykoz Anadoluspor: 2-4
İskenderunspor- Altay: 4-0
İnegölspor- Kırklarelispor: 1-1
Altınordu- GMG Kastamonuspor: 1-0
Sarıyer- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-0
Afyonspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-5
Kırmızı Grup
Ankara Demirspor-Belediye Derincespor: 1-1
Merkür Jet Erbaaspor-Nazillispor: 1-1
Motolux 68 Aksarayspor- Çimentaş Elazığspor: 1-0
Serik Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-2
Somaspor- Karaman FK: 1-3
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Artı Değer Vanspor: 1-1
Bucaspor 1928- Karacabey Belediyespor: 3-2
Giresunspor- Menemen FK: 0-2
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig Haftası Sona Erdi - Son Dakika
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