Nesine 3. Lig'de Kahramanmaraş 4-0 kazandı

Spor

Futbolda Nesine 3. Lig'in 6'ncı haftası oynanan tek maçla başladı.

Haftanın açılış maçında 4. Grup'ta AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar, Kırıkhan İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçın 36'ncı ve 42'nci dakikalarında Ali Han Tunçer, 40. dakikada ise Uğur Mustafa Türk ile golleri bulan ev sahibi takım, soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

İkinci yarıda da 64. dakikada yine Ali Han Tunçer'in ayağından bir gol daha bulan AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, sahadan 4-0 galip ayrıldı.