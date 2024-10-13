Nesine 3. Lig'de Liderler Değişti - Son Dakika
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Spor

Nesine 3. Lig'de Liderler Değişti

Nesine 3. Lig'de 6. hafta sonunda 2. Grup'ta Muğlaspor, 3. Grup'ta Ayvalıkgücü lider oldu.

13.10.2024 21:46
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Nesine 3. Lig'de altıncı haftası tamamlanan 2 ve 3. Grup'ta liderlik koltuğu el değiştirdi.

Altıncı hafta maçlarının ardından 2. Grup'ta Muğlaspor, 3. Grup'ta ise Ayvalıkgücü Belediyespor, liderlik koltuğuna oturdu.

İki grupta oluşan puan durumları şu şekilde:

2. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.MUĞLASPOR642081714
2.SİLİVRİSPOR641194513
3.UŞAKSPOR641195413
4.FATSA BELEDİYESPOR6312117410
5.ETİMESGUT BELEDİYESPOR631285310
6.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR631285310
7.T.METAL 1963631256-110
8.BALIKESİRSPOR63039639
9.AMASYASPOR FK6222910-18
10.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR614134-17
11.SMART HOLDİNG ÇAYELİSPOR613257-26
12.İNEGÖL KAFKASSPOR613235-26
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR612317-65
14.ADIYAMAN FK6114512-74
15.TİRE 2021603348-43
16.BEYKOZ İSHAKLISPOR610549-53

3. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR6411107313
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR632195411
3.ALİAĞA FUTBOL624072510
4.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR631297210
5.ÇANKAYASPOR631267-110
6.KARABÜK İDMANYURDU62316519
7.10 NUMARA SPORTİF EFELER 0962315419
8.PAZARSPOR61508358
9.52 ORDUSPOR FK62227618
10.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR62226608
11.OSMANİYESPOR62137617
12.ÇORLUSPOR 1947621335-27
13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR613259-46
14.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR612359-45
15.ALANYA 122161141013-34
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR6024110-92

Kaynak: AA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 3. Lig'de Liderler Değişti - Son Dakika

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