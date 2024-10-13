Nesine 3. Lig'de altıncı haftası tamamlanan 2 ve 3. Grup'ta liderlik koltuğu el değiştirdi.
Altıncı hafta maçlarının ardından 2. Grup'ta Muğlaspor, 3. Grup'ta ise Ayvalıkgücü Belediyespor, liderlik koltuğuna oturdu.
İki grupta oluşan puan durumları şu şekilde:
2. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MUĞLASPOR
|6
|4
|2
|0
|8
|1
|7
|14
|2.SİLİVRİSPOR
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|3.UŞAKSPOR
|6
|4
|1
|1
|9
|5
|4
|13
|4.FATSA BELEDİYESPOR
|6
|3
|1
|2
|11
|7
|4
|10
|5.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|3
|10
|6.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|3
|10
|7.T.METAL 1963
|6
|3
|1
|2
|5
|6
|-1
|10
|8.BALIKESİRSPOR
|6
|3
|0
|3
|9
|6
|3
|9
|9.AMASYASPOR FK
|6
|2
|2
|2
|9
|10
|-1
|8
|10.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|6
|1
|4
|1
|3
|4
|-1
|7
|11.SMART HOLDİNG ÇAYELİSPOR
|6
|1
|3
|2
|5
|7
|-2
|6
|12.İNEGÖL KAFKASSPOR
|6
|1
|3
|2
|3
|5
|-2
|6
|13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|6
|1
|2
|3
|1
|7
|-6
|5
|14.ADIYAMAN FK
|6
|1
|1
|4
|5
|12
|-7
|4
|15.TİRE 2021
|6
|0
|3
|3
|4
|8
|-4
|3
|16.BEYKOZ İSHAKLISPOR
|6
|1
|0
|5
|4
|9
|-5
|3
3. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|6
|4
|1
|1
|10
|7
|3
|13
|2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|4
|11
|3.ALİAĞA FUTBOL
|6
|2
|4
|0
|7
|2
|5
|10
|4.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR
|6
|3
|1
|2
|9
|7
|2
|10
|5.ÇANKAYASPOR
|6
|3
|1
|2
|6
|7
|-1
|10
|6.KARABÜK İDMANYURDU
|6
|2
|3
|1
|6
|5
|1
|9
|7.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|9
|8.PAZARSPOR
|6
|1
|5
|0
|8
|3
|5
|8
|9.52 ORDUSPOR FK
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|1
|8
|10.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|11.OSMANİYESPOR
|6
|2
|1
|3
|7
|6
|1
|7
|12.ÇORLUSPOR 1947
|6
|2
|1
|3
|3
|5
|-2
|7
|13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|-4
|6
|14.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR
|6
|1
|2
|3
|5
|9
|-4
|5
|15.ALANYA 1221
|6
|1
|1
|4
|10
|13
|-3
|4
|16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR
|6
|0
|2
|4
|1
|10
|-9
|2
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig'de Liderler Değişti - Son Dakika
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