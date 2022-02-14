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Nestor El Maestro: "Bir puana yakındık ama şanssızlıklar peşimizi bırakmadı" - Son Dakika

Nestor El Maestro: "Bir puana yakındık ama şanssızlıklar peşimizi bırakmadı"

14.02.2022 23:03
Nestor El Maestro: "Bir puana yakındık ama şanssızlıklar peşimizi bırakmadı"

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 1 puana yakın olduklarını ama müsabakada şanssızlıklar yaşadıklarını dile getirdi.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 1 puana yakın olduklarını ama müsabakada şanssızlıklar yaşadıklarını dile getirdi.

Süper Lig'in 25. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maestro, ilk yarıdaki oyunla galibiyete uzak olduklarını ancak ikinci yarı kendileri gibi oynadıklarını belirterek "Bugünkü maçta iki farklı yarı vardı diyebiliriz. İlk yarı açıkçası kendimiz gibi oynamadık. İkinci yarı daha sonrasında 3-5-2 gibi bir sistemle sahadaydık. Gerçekten bu sefer kendimiz gibi oynamaya, mücadele etmeye başladık. Maçın sonucuna bakacak olursanız bir puana aslında çok yakındık ama sahada bazı şanssızlıklar da peşimizi bırakmadı. Çok sıradışı farklı bir gol yedik. Ama şunu söyleyebilirim ki ilk yarı gibi oynadığımız zaman galibiyetlere uzak oluruz, fakat ikinci yarı da kendimiz gibi oynadık" şeklinde konuştu. - HATAY

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Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nestor El Maestro: 'Bir puana yakındık ama şanssızlıklar peşimizi bırakmadı' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nestor El Maestro: "Bir puana yakındık ama şanssızlıklar peşimizi bırakmadı" - Son Dakika
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