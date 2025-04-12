Niğde\'de bilardo heyecanı yaşandı

Niğde'de Okul Sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Bilardo Mahalli Müsabakaları, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde hem kız hem erkek sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

25 sporcunun yer aldığı müsabakalarda genç sporcular derece almak için mücadele etti. Genç Kızlar kategorisinde Yakup Aslan Anadolu Lisesi'nden Öykü Altın birincilik elde ederken, Güzel Sanatlar Lisesi'nden Asya Sultan ve Aleyna Su Gülez dereceye giren isimler arasında yer aldı. Genç Erkekler kategorisinde ise Güzel Sanatlar Lisesi'nden Mesut Ege Ergüzen, Murathan Altınoluk ve Müjteba Betin ile Yunus Emre Anadolu Lisesi'nden Boğahan Turhan derece elde eden sporcular oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde Şehit Varol Tosun Ortaokulu'ndan İdil Hazır, Yıldız Erkekler kategorisinde Abdulhamithan Ortaokulu'ndan Fatih Altın ile Şehit Varol Tosun Ortaokulu'ndan Mehmet Uçar, Musa Şahin ve Melih Başar dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

Müsabakalar sonunda başarılı sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. - NİĞDE