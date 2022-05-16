Nijerya'da Jose Peseiro dönemi başladı - Son Dakika
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Nijerya'da Jose Peseiro dönemi başladı

16.05.2022 15:55
Nijerya'da Jose Peseiro dönemi başladı

Nijerya Milli Futbol Takımı, teknik direktörlük koltuğuna Portekizli Jose Peseiro'yu getirdiğini duyurdu.

Nijerya Milli Futbol Takımı, teknik direktörlük koltuğuna Portekizli Jose Peseiro'yu getirdiğini duyurdu.

Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 62 yaşındaki teknik direktörle anlaşmaya varıldığı belirtilirken, sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Peseiro, Nijerya ile görüşmelere aralık ayında başlamasına rağmen finansal konularda anlaşamamış ve taraflar arasındaki sözleşme, o dönem askıya alınmıştı.

Kulüp olarak Porto ve Sporting Lizbon gibi önemli Portekiz takımlarını çalıştıran Jose Peseiro, milli takımlar düzeyinde ise Suudi Arabistan ve son olarak Venezuela'da görev almıştı.

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Nijerya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Nijerya'da Jose Peseiro dönemi başladı - Son Dakika


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