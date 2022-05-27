Nilüfer Belediyesi Carpet Bowl ile tanıştı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Carpet Bowl ile tanıştı

27.05.2022 17:33
Nilüfer Belediyesi Carpet Bowl ile tanıştı

Dünyada yeni oluşan spor dallarından biri olan "Carpet Bowl" Nilüfer Belediyesi ile tanıştı.

Dünyada yeni oluşan spor dallarından biri olan "Carpet Bowl" Nilüfer Belediyesi ile tanıştı. Kendine has topları ve halısı ile kapalı alanlarda oynanan yeni spor dalı, önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaşacak.

Avrupa Komisyonu tarafından "Erasmus Spor - Küçük İşbirliği Ortaklıkları" programı kapsamında fonlanan, Nilüfer Belediyesi'nin proje ortağı olduğu "CARE - CArpet bowls foR everyonE" isimli projenin ikinci çalışma programı Nilüfer'de gerçekleşti.

Letonya, Norveç ve Danimarka'dan gelen katılımcılarla 4 gün süren programda carpet bowl'un yaygınlaştırılması adına çalışmalar yapıldı. Deneyim paylaşımı, görüş ve önerilerin ele alındığı toplantıda bu sporun yaygınlaştırılması üzerine gelecekte atılacak adımlara karar verildi. Ziyaret kapsamında bir araya gelenler, düzenlenen turnuva ile Türkiye'deki ilk carpet bowl organizasyonunu gerçekleştirdi. Renkli anların yaşandığı turnuvanın ardından katılımcılar Nilüfer'deki kültür ve spor tesislerini gezdi. - BURSA

Nilüfer Belediyesi Carpet Bowl ile tanıştı
Nilüfer Belediyesi Carpet Bowl ile tanıştı
Nilüfer Belediyesi Carpet Bowl ile tanıştı
Nilüfer Belediyesi Carpet Bowl ile tanıştı

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Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Avrupa Komisyonu, Erasmus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi Carpet Bowl ile tanıştı - Son Dakika


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