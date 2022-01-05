Nilüfer'de engellilere tekerlekli sandalye

Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği ve Nilüfer Belediyesi iş birliği ile ihtiyaç sahibi 7 engelli daha tekerlekli sandalye sahibi oldu.

Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği, Nilüfer Belediyesi iş birliği ile ihtiyaç sahibi 7 engelliyi daha tekerlekli sandalye sahibi yaptı. Tekerlekli sandalyeler Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde düzenlenen törende sahiplerine verildi. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel ile engelli ve aileleri katıldı.

Tekerlekli sandalyelerin tesliminde konuşan Başkan Erdem, engelli ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak üzere çeşitli faaliyetler gerçekleştiren Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği'nin hizmetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu kıymetli hizmetlere imza atan dernek ile zaman zaman ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım sizler de engelli çocuklarınızın ve sizlerin hayatlarını kolaylaştıracak olan bu küçük katkıdan memnun kalırsınız. Sizlere sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum" dedi.

Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel de "Sağlıklı insanların engellilerle empati kurarak, onların yaşadığı zorlukların farkına varması lazım. Biz dernek olarak bugüne kadar Nilüfer Belediyesi'nin destekleri ve iş birliği çalışmaları sebebiyle Başkanımız Turgay Erdem'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği ve Nilüfer Belediyesi iş birliği ile geçen ay da ihtiyaç sahibi 100 engelliler ve hane halkına giyim, gıda ve hijyen malzemesi desteğinde bulunulmuştu. - BURSA