Nilüfer'de 'Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası' başladı - Son Dakika
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Nilüfer'de 'Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası' başladı

17.05.2022 15:50
Nilüfer'de 'Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası' başladı

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Kardeş Kentler U16 Basketbol Turnuvası Yüzüncüyıl Spor Salonu'nda başladı.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Kardeş Kentler U16 Basketbol Turnuvası Yüzüncüyıl Spor Salonu'nda başladı.

19 Nisan'dan bu yana devam eden Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri'ne, son haftasında Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye'den ve yurtdışından kardeş kentleri de katıldı. Şenlikler çerçevesinde kardeş kentler arasında basketbol turnuvası düzenleniyor.

Bu yıl 8 takımın katıldığı Nilüfer Belediyesi Kardeş Kentler U16 Basketbol Turnuvası, Yüzüncüyıl Spor Salonu'nda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in hava atışı ile başladı. Turnuva öncesinde sporcularla bir araya gelen Başkan Erdem, konuk takım sporcularını Nilüfer'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Dostluğun kazanacağına emin olduğum müsabakalarda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvaya Nilüfer'in kardeş kentleri olan Almanya'dan Hanau, Bulgaristan'dan Ardino, Romanyadann Braila, Bosna Hersek'ten Zavidovici, Kosova'dan Peja kenti takımları ile Nilüfer Belediyespor ve Susurluk'un U16 basketbol takımları katılıyor.

Kardeş kentler arasındaki basketbol karşılaşmaları 19 Mayıs gününe kadar devam edecek. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımların ödül ve kupaları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde düzenlenecek törenle verilecek. - BURSA

Nilüfer'de 'Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası' başladı
Nilüfer'de 'Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası' başladı
Nilüfer'de 'Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası' başladı
Nilüfer'de 'Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası' başladı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer'de 'Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer'de 'Kardeş Kentler Basketbol Turnuvası' başladı - Son Dakika
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