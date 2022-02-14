Üye Girişi
Nilüferli yüzücü Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

Nilüferli yüzücü Türkiye ikincisi oldu

14.02.2022 14:26
Nilüferli yüzücü Türkiye ikincisi oldu

Nilüfer Belediyespor yüzücüsü Polat Uzer Turnalı, Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası'nda +20 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Nilüfer Belediyespor yüzücüsü Polat Uzer Turnalı, Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası'nda +20 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Nilüfer Belediyespor yüzücüsü Polat Uzer Turnalı, 10-13 Şubat tarihleri arasında Gebze'de düzenlenen Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışmaları'nda Nilüfer'i temsil etti. Başarılı yüzücü Polat Uzer Turnalı, 10 kilometrelik mesafeyi 1.56.58'lik derece ile yüzerek +20 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

İkincilik madalyasını alarak herkesi gururlandıran Nilüfer Belediyespor yüzücüsü Turnalı, aldığı bu derece ile Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışmaları'nda da başarı elde etmiş oldu. Polat Uzer Turnalı, 24 Mart 2022 tarihinde İsrail'de yapılacak olan Avrupa Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - BURSA

Nilüferli yüzücü Türkiye ikincisi oldu

YORUMLAR
500

Milli Takım, Türkiye, Yüzme, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nilüferli yüzücü Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:29 THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su
14:27 Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı
14:25 Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
14:17 Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık!
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
12:42 Özlemi hiç eksilmedi! 6 yıldır her 14 Şubat'ta 1 kırmızı gülle eşinin mezarında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:36:52. #1.13#
SON DAKİKA: Nilüferli yüzücü Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement