Nilüferli yüzücü Türkiye ikincisi oldu

Nilüfer Belediyespor yüzücüsü Polat Uzer Turnalı, Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası'nda +20 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Nilüfer Belediyespor yüzücüsü Polat Uzer Turnalı, 10-13 Şubat tarihleri arasında Gebze'de düzenlenen Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışmaları'nda Nilüfer'i temsil etti. Başarılı yüzücü Polat Uzer Turnalı, 10 kilometrelik mesafeyi 1.56.58'lik derece ile yüzerek +20 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

İkincilik madalyasını alarak herkesi gururlandıran Nilüfer Belediyespor yüzücüsü Turnalı, aldığı bu derece ile Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışmaları'nda da başarı elde etmiş oldu. Polat Uzer Turnalı, 24 Mart 2022 tarihinde İsrail'de yapılacak olan Avrupa Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - BURSA