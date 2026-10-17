Odunpazarı, Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi 29-26 yendi

Odunpazarı, Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi 29-26 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Odunpazarı, Porsuk Spor Salonu'nda Göztepe'yi 29-26 yendi. İlk yarıyı 14-13 geride kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla maçtan galibiyetle ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Odunpazarı, Göztepe'yi 29-26 yendi.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 14-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda etkili olan ev sahibi ekip, maçı 29-26 kazandı.
Kaynak: AA
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