Oğulcan Çağlayan: Gol Krallığı Hedefim

- Oğulcan Çağlayan: "İlk hedef Süper Lig'e çıkmaktı şimdi de hedefim gol krallığı"

İSTANBUL - Kocaelisporlu futbolcu Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'e çıkmaları ve gol krallığı yarışındaki durumuyla ilgili, "İlk hedef Süper Lig'e çıkarmaktı. Bu hedefi gerçekleştirdik. Şimdi de hedefim gol krallığı. İnşallah başarabilirim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor, deplasmanda Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kocaelispor'un deneyimli futbolcusu Oğulcan Çağlayan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'e yükselme serüveninde emeği olan herkesi tebrik ederek sözlerine başlayan Çağlayan, "Bu hikayenin finalini yapmak bizlere nasip oldu. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Çok güzel bir beste var. 'Süper Lig'den amatöre' diye, bu besteyi ben de çok beğenmiştim. Süper Lig'den amatöre kadarki süreci değil ama amatörden Süper Lig'e olan serüvende kimlerin emeği varsa, kimlerin katkısı varsa bu kutlu yürüyüşte, herkese teşekkür ediyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Amatörden buradan bugüne kadar bu 16 yıllık serüvende birçok şey yaşamışlar. Kocaelispor'un kapatılma hikayesi, başka bir takımın kurulma hikayesi var. Taraftarlar hep bu armanın arkasında durmuştu, armanın peşinde olmuşlar. Bence bugün en çok mutlu olması, gururlanması gereken kişilerdi onlar. Biz bayrağı güzel, onların hayal ettiği yere getirdik. Bundan sonra orada tutmak ve daha ileriye çıkarmak da onların elinde. İnşallah bunu başarırlar" şeklinde konuştu.

"Şimdi hedefim gol krallığı"

Sezon içerisindeki kişisel performansıyla ilgili gelen soru üzerine Çağlayan, "Bu da bu sezon benim için meydan okumaydı. Herkes benim hakkımda olumsuz görüşlere sahipti. Bence çok da haksız değillerdi. Son iki sezon öz eleştiri yapmam gerekiyor. Çok iyi bir süreç geçmedi. Oynadığım 30 karşılaşmada ben Galatasaray taraftarlarının da gönlüne girdiğimi düşünüyorum. Orada farklı bir hikaye var. Orada birazcık mağdur oldum veya da olmadım ama işler benim adıma iyi giderken bir darbe yedim. Bunun aksi iddia edilemez. Bugün çok mutluyum, çok gururluyum. Bugün ligdeki 17. golümü attım. Wesley ile aramda güzel bir çekişme var. Wesley'nin 19 golü var. 3 karşılaşma kaldı. Kocaelispor, 3 defa Süper Lig'e çıkarken gol kralını kendi içerisinde çıkarmış. İnşallah bu 4. yükselişte de gol kralını kendi içerisinde çıkarır. Bunun için mücadele edeceğim. Hedef bitmiyor. İlk hedef Süper Lig'e çıkarmaktı. Bu hedefi gerçekleştirdik. Şimdi de hedefim gol krallığı. İnşallah başarabilirim" diye cevap verdi.