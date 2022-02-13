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Okan Buruk: Galatasaray ile kimse alay edemez, haber bekliyorum - Son Dakika

Okan Buruk: Galatasaray ile kimse alay edemez, haber bekliyorum

13.02.2022 12:09

Galatasaray'ın başında çıktığı 5 maçta da galibiyet alamayan Domenec Torrent'in koltuğu sallanıyor. İspanyol çalıştırıcının yerine düşünülen isimlerden olan Okan Buruk, sürpriz bir açıklama yaparak göreve hazır olduğunu belirtti. "Galatasaray ile kimse alay edemez" diyen Buruk, "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum" dedi.

Süper Lig'de 13. sırada bulunan Galatasaray maç fazlasıyla düşme potasının 4 puan üzerinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent'le yolların ayrılması gündeme gelirken adı sık sık Galatasaray'la anılan teknik direktör Okan Buruk, TV 100'e yaptığı açıklamada camiaya açık açık mesaj gönderdi.

"GALATASARAY İLE KİMSE ALAY EDEMEZ"

Göreve hazır olduğunu belirten Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Okan Buruk: Galatasaray ile kimse alay edemez, haber bekliyorum - Son Dakika Spor


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