Galatasaray\'da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi

Ender Kervancıoğlu:

Dayanıklılık ve savunma katkısı sıfır.Skor üretmek gerektiğinde oyuna alınacak bir futbolcu. Keskin bir pas, ya da uzaktan etkili bir şut çıkarabilir ümidiyle. Yoksa dünki Rizespor maçında kendisi aklımıza bile gelmedi.