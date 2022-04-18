Okçulukta Dünya Kupası heyecanı Antalya'da yaşanacak - Son Dakika

Okçulukta 2022 Dünya Kupası'nın 1. ayak müsabakaları yarın Antalya'da başlayacak.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre 47 ülkeden 340 sporcunun yarışacağı organizasyon 24 Nisan Pazar günü tamamlanacak.
Şampiyonada Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda klasik yayda 6'şar, makaralı yayda ise 4'er milli sporcu temsil edecek.
Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak milli sporcular şöyle:
Klasik yay
Erkekler: Samet Ak, Berkay Akkoyun, Musa Arzuman, Mete Gazoz, Efe Gürkan Maraş, Muhammed Yıldırmış
Kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran, Gülnaz Büşranur Coşkun, Defne Derebaşı, Aslı Er, Zeynep Köşe
Makaralı yay
Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney, Yakup Yıldız
Kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer
Sezonun ilk açık hava yarışması
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk açık hava yarışmasının Antalya'da düzenleneceğine işaret etti.
Antalya'nın okçuluğun merkezi olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Dünya Kupası'nda müsabakalar finallere kadar 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak. Finaller ise Konyaaltı Plajı Beach Park'ta gerçekleştirilecek. Sporcularımıza güveniyoruz. Ev sahipliği yapacağımız organizasyondan madalyalarla ayrılmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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