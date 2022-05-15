Okçulukta Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları Antalya'da sona erdi - Son Dakika

Okçulukta Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları Antalya'da tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 11 Mayıs'ta 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başlayan organizasyon, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplamda 577 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları, bireysel finaller ve ardından gerçekleştirilen madalya töreniyle sona erdi.

Organizasyonda dereceler şöyle oluştu:

Makaralı yay

Erkekler

1- Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

2- Halit Ömer Dağ (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

3- Eren Kırca (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)

Kadınlar

1- Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Yeşim Uçar Bostan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Emine Rabia Oğuz (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

Erkek Takım

1- Osman Çakar, Eren Kırca, Beren Taşçı (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)

2- Yunus Emre Arslan, Furdkan Dernekli, Egemen Uslu (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

3- Efe Diril, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

Kadın Takım

1- Hazal Burun, Ceyda Kömür, Songül Lök (Muğla Büyük Belediyesi Spor Kulübü)

2- Elif Doğan, Gizem Elmaağaçlı, İrem Ocakcı (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

3- Derya İpek Okyar, İnci Saracık, Yasemin Begüm Topkarcı (Kaya Okçuluk Spor Kulübü)

Karışık Takım

1- Songül Lök, Emircan Haney (Muğla Büyük Belediyesi Spor Kulübü)

2- Gizem Elmaağaçlı, Yunus Emre Arslan (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

3- Emine Rabia Oğuz, Demir Elmaağaçlı (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

21 Yaş Altı Erkekler

1- Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

2- Batuhan Akçaoğlu (Şenok Okçuluk ihtisas Spor Kulübü)

3- Abdullah Aslım (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

21 Yaş Altı Kadınlar

1- Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Irmak Yüksel (Elite Spor Kulübü Derneği)

3- Dilara Abbasoğlu (Vedat Erbay Spor Akademisi)

21 Yaş Altı Erkek Takım

1- Efe Diril, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

2- Osman Çakar, Eren Kırca, Beren Taşçı (Gelibolu Yarımada Spor Kulübü)

3- Abdullah Aslım, Emirhan Kısa, Kubilay Özdemir (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

21 Yaş Altı Kadın Takım

1- Ayşenur Fenerci, Elif Eylül Tarakçı, İpek Tomruk (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

2- Hazal Burun, Ceyda Kömür, Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Elif Doğan, İrem Ocakcı, Yasemin Özsoy (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

21 Yaş Altı Karışık Takım

1- Emine Azra Yılmaz, Burak Meşe (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor)

2- İrem Ocakcı, Yunus Emre Arslan (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

3- İpek Tomruk, Kemal Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

Klasik Yay

Erkekler

1- Ahmet Raşit Arslan (Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Tunahan Bilgen (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

3- Ali Aydın (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor)

Kadınlar

1- Gizem Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

2- Elif Berra Gökkır (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

3- Aybüke Aktuna (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Erkek Takım

1- Samet Ak, Ali Aydın, Mete Gazoz (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor)

2- Batuhan Ayaz, Tunahan Bilgen, Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

3- Burak Çayırhan, Bilal Bahadır Hacıeyüpoğlu, Yunus Emre İspir (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

Kadın Takım

1- Özge Çıtak, Aslı Er, İlayda Reyyan Paşa (Vedat Erbay Spor Akademisi)

2- Elif Berra Gökkır, Zehra Keskin, Gizem Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

3- Aybüke Aktuna, Şuheda Güneri, Elif Deniz Haberal (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Karışık Takım

1- Gülnaz Büşranur Coşkun, Hamza Hakkı Sivrikaya (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Fatma Maraşlı, Kutay Tek (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Gizem Özkan, Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

21 Yaş Altı Erkekler

1- Mustafa Özdemir (Alp Okçuluk Spor Kulübü)

2- Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

3- Mustafa Buğrahan Çoban (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

21 Yaş Altı Kadınlar

1- Ezgi Başaran (Kaya Okçuluk Spor Kulübü)

2- Fatma Maraşlı (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Ceren Koçur (Uludağ Olimpik Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü)

21 Yaş Altı Erkek Takım

1- Batuhan Ayaz, Tunahan Bilgen, Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

2- Emirhan Orunoğlu, Kutay Tek, Kamil Türkmen (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

3- Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

21 Yaş Altı Kadın Takım

1- Elif Berra Gökkır, Zehra Keskin, Gizem Özkan (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

2- Melisa Gazoz, Elifsu Özdemir, Rüya Selan (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor)

3- Özge Çıtak, Aslı Er, İlayda Reyyan Paşa (Vedat Erbay Spor Akademisi)

21 Yaş Altı Karışık Takım

1- Fatma Maraşlı, Kutay Tek (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Gizem Özkan, Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği)

3- Cansu Yılmaz, Ulaş Berkim Tümer (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)