Üye Girişi
Oklar Salon Avrupa Şampiyonası'nda atılacak - Son Dakika

Oklar Salon Avrupa Şampiyonası'nda atılacak

13.02.2022 09:13
Oklar Salon Avrupa Şampiyonası'nda atılacak

Milli okçular, 2022'nin ilk uluslararası şampiyonası olan Salon Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli okçular, 2022'nin ilk uluslararası şampiyonası olan Salon Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Slovenya'nın Lasko kentinde 14-19 Şubat'ta düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'yi 24 milli sporcu temsil edecek.

Son etap kamp çalışmalarını Kayseri'de yapan milli takım, şampiyonaya katılmak için bugün Slovenya'ya gidecek.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki milli takımın kadrosunda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz da yer alıyor.

Resmi antrenman atışlarıyla yarın başlayacak organizasyonda, eleme müsabakalarına 15 Şubat'ta geçilecek.

Şampiyonada büyükler kategorisinin yanı sıra 21 yaş altında da yarışmalar yapılacak.

YORUMLAR
500

Avrupa Şampiyonası, Slovenya, Kayseri, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Oklar Salon Avrupa Şampiyonası'nda atılacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 09:20:32. #1.13#
SON DAKİKA: Oklar Salon Avrupa Şampiyonası'nda atılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement