Olena, Çukurova Belediyesi'nde - Son Dakika
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Olena, Çukurova Belediyesi'nde

18.05.2022 09:57
Olena, Çukurova Belediyesi'nde

Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü orta oyuncu Olena Alekseyevna Kharchenko ile anlaştı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü orta oyuncu Olena Alekseyevna Kharchenko ile anlaştı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Çukurova Belediyesi SK, transferlerine devam ediyor. Turuncu-mavililer son transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Daha önce Telekom, Bakü, Le Cannet Volley Ball, Volero Le Cannet, MCM Diamant ve Bolu Belediyesi formalarını terleten, CEV ve Challenge kupalarında bir altın, iki gümüş madalya sahibi olan Azerbaycan milli takımında oynayan orta oyuncusu Olena Alekseyevna Kharchenko, Çukurova Belediyesi SK ailesine katıldı.

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Kaynak: İHA

Çukurova, Medya, Spor, Son Dakika

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