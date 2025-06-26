Olimpik Lyon Küme Düştü

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 7 şampiyonluğu bulunan Olimpik Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle Ligue 2'ye düşürülmesi, lig tarihindeki benzer olayları akıllara getirdi.

Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen kurum olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, borcu 500 milyon avroyu aşan Olimpik Lyon'u, mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı için küme düşürme kararı aldı.

Olimpik Lyon, Ligue 1'de geçen sezonu 6. sırada tamamlamıştı.

Olimpik Marsilya'nın şampiyonluğu da elinden alındı

Fransa Ligue 1'de 9 kez şampiyon olan Olimpik Marsilya'nın şike ve yolsuzluk nedeniyle 1992-1993 sezonunda şampiyonluğu elinden alındı ve takım Ligue 2'ye düşürüldü. Bu olay, Ligue 1 tarihindeki en büyük futbol skandalları arasında gösterildi.

Ligue 1'de 1992-1993 sezonunu 53 puanla zirvede tamamlayan Olimpik Marsilya'nın rüşvet skandalı nedeniyle şampiyonluğu elinden alınınca, 51 puanla ikinci sıradaki Paris Saint-Germain (PSG) şampiyonluğu reddetti. Böylece Ligue 1'de 1992-1993 sezonu, şampiyon ilan edilmeden tamamlandı.

Söz konusu sezonda Olimpik Marsilya'nın küme düşme tehlikesi yaşayan Valenciennes'i 1-0 yendiği maçla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Valenciennes oyuncusu Jacques Glassmann, Nantes'ta eski takım arkadaşı olan Marsilyalı futbolcu Jean-Jacques Eydelie tarafından "maçta iyi oynamaması" için kendisine 250 bin frank teklif edildiğini söyledi.

Valenciennes futbolcuları Jorge Burruchaga ve Christophe Robert'a da para teklif edildiği ortaya çıktı. Robert'in eşinin Marsilya takımının otelinde aldığı bir miktar para, daha sonra annesinin bahçesinde gömülü halde bulundu.

Bu suçlamalarla yapılan soruşturmanın sonucunda Marsilya'nın şampiyonluğu elinden alındı ve takım küme düşürüldü.

Bordeaux'ya 2 kez ligden düşürülme cezası

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 6 şampiyonluğu olan Bordeaux'ya 2021-2022 sezonu sonunda finansal nedenlerden dolayı ligden düşürülme cezası verildi.

Ligue 2'de de finansal olarak zor dönemler geçiren Bordeaux, 2023-2024 sezonu sonunda bu ligden de düşürüldü.

Yaşadığı mali zorlukları aşamayan Bordeaux, gelecek sezon ise 4. ligde mücadele edecek.

Bastia, 3. lige düşürüldü

Ligue 1'de 2016-2017 sezonunu son sırada bitiren Bastia ise Ligue 2 yerine kulübün finansal durumu nedeniyle 3. lige düşürüldü.

Fransız kulübünün, 3. lige düşürülme nedenleri arasında borçları ve finansal garantileri karşılayamaması gösterildi.

Lens de küme düşme cezası aldı

Fransa Ligue 1'de 1997-98 sezonunda şampiyon olan Lens, 2014-2015 sezonunda küme düşme cezası aldı.

Ligden sorumlu kurum, Ocak 2015'te, Lens'in 2013-2014 sezonu sonunda Ligue 1'e yükselişini geçersiz sayarak, takımın hangi sırada yer aldığına bakılmaksızın 2015-2016 sezonunda Ligue 2'ye düşürülmesine karar verdi.

Doğrudan küme düşme kararı verilen Lens, sezonu son sırada tamamladı.