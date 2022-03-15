Olimpiyat hazırlıklarını İspanya'da sürdüren triatletlere moral ziyareti - Son Dakika
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Olimpiyat hazırlıklarını İspanya'da sürdüren triatletlere moral ziyareti

15.03.2022 12:09
Olimpiyat hazırlıklarını İspanya'da sürdüren triatletlere moral ziyareti

Avrupa Triatlon Birliği Başkanlar Konferansı için İspanya'ya giden Türkiye Triatlon Federasyonu heyeti, 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren milli takımla buluştu.

Avrupa Triatlon Birliği Başkanlar Konferansı için İspanya'ya giden Türkiye Triatlon Federasyonu heyeti, 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren milli takımla buluştu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Alicante kentinde milli takım antrenörü Zekeriya Yücetürk ile milli triatletler Enes Kızılcık ve Gültiğin Er ile bir araya gelen federasyon heyetinde asbaşkan Bülent Çendik, genel sekreter Göktürk Yılmaz, yaş grupları kurul başkanı Bahadır Tama, sponsorluk kurulu başkanı Saliha Tama ve dış ilişkiler sorumlusu Büşra Sarıoğlu yer aldı.

Öte yandan, Avrupa Triatlon Birliği tarafından düzenlenen gecede Türkiye Triatlon Federasyonu "Yılın en çok gelişen ulusal federasyonu" ve "Gençler kategorisinde en çok gelişen ülke" ödüllerine layık görüldü, Alanya Triatlonu ise "Yılın en başarılı yerel organizasyonu" kategorisinde üçüncü oldu.

Ödül törenine katılan heyet, yurt dışı temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

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Triatlon, Türkiye, İspanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyat hazırlıklarını İspanya'da sürdüren triatletlere moral ziyareti - Son Dakika


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