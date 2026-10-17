Onikişubat Belediyespor, Efeler Ligi\'nde evinde Gebze Belediyespor\'a 3-1 yenildi

Onikişubat Belediyespor, Efeler Ligi'nde evinde Gebze Belediyespor'a 3-1 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nde Onikişubat Belediyespor, evinde Gebze Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Sezonun ilk maçında Kahramanmaraşlı sporseverlerin tribünleri doldurduğu mücadelede ev sahibi tek set alabildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'nde Onikişubat Belediye Spor Kulübü, evinde karşılaştığı Gebze Belediyesi Spor Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.
Sezonun ilk maçı olması dolayısıyla Kahramanmaraşlı sporseverlerin tribünleri doldurarak büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada Onikişubat Belediye Spor Kulübü, maça istekli başladı. Parkede kıran kırana geçen setlerde rakibinin etkili servislerine ve hücum organizasyonlarına engel olmakta zorlanan Kahramanmaraş temsilcisi, tek set alarak direnmeye çalışsa da mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.
Salon: Merkez1spor
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Recep Karakoç
Onikişubat Belediyespor: Necmi Tokatlıoğlu, Ali İhsan Heper (L1), Atakan Topal, Burak Çevik (L2), Oğuzhan Doğruluk, Arda Bostan, Ozan Çam, Djalma Moreira (Y), Gabriel Jose da Silva Candido (Y), Hakan Polat (C), Yusuf Ali Angun, Hugo Hamacher (Y), Julia Alberto Gomez Galvez (Y), Mehmet Hacıoğlu
Gebze Belediyespor: Metin Durmuş (L1), Yiğit Yıldız, Furkan Aydın, Hasan Sıkar, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Semih Çelik (CL2), Eemi Tervaportti (Y), Marek Sotola, Dmitrii Bahov (Y), Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Luka Marttila (Y), Adi Osmanovic (Y)
Setler: 23-25, 30-28, 16-25, 20-25
Sizin düşünceleriniz neler ?