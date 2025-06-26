Onur Efe Iğdır FK\'ya Transfer Oldu

Altay ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe, TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ya transfer oldu.

TFF 3. Lig takımlarından Altay'ın bu sezon dikkat çeken isimlerinden birisi olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest kaldı. Genç oyuncu ile birçok kulüp yakından temas kurarken, TFF 1. Lig takımı Iğdır FK bu transferi bitiren takım oldu. Yeşil-beyazlı ekip, başarılı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Onur Efe, imzayı attıktan sonra Iğdır FK'nın kampına katılarak yeni sezon çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 30 maça çıkan Efe, 7 gol, 5 asistlik katkı verdi. - İZMİR