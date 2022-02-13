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Ortaca Belediyespor deplasmanda Dalyanspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Ortaca Belediyespor deplasmanda Dalyanspor'u 1-0 mağlup etti

13.02.2022 17:03
Ortaca Belediyespor deplasmanda Dalyanspor'u 1-0 mağlup etti

Muğla Süper Amatör Lig'de Playoff 1.hafta maçları oynandı.

Muğla Süper Amatör Lig'de Playoff 1.hafta maçları oynandı. İlk haftayı, deplasmanda Dalyanspor'u 1-0 mağlup eden Ortaca Belediyespor lider kapattı.

Muğla Süper Amatör Ligde Playoff maçları başladı. İki grupta ilk iki sırayı alan takımların yer aldığı Playoff Grubu'nun ilk hafta maçında Dalyanspor, Ortaca Belediyespor'u konuk etti. Dalyan Sahası'nda oynanan maçtan Ortaca Belediyespor, 15.dakikada Orhan Murat Aktürk'ün volesinden bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı. İlk yarıda zaman zaman maçta gergin anlar yaşanırken, devre arasında Dalyanspor Teknik Direktörü Sabrican Metin kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçın 2. yarısında Ortaca Belediyespor'dan Uğur Başyiğit'in şutu direkten döndü. Playoff grubunun bir diğer maçında Düğerek Güneşspor, Milas Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla Ortaca Belediyespor ilk haftayı lider olarak kapattı. Ligde 2'inci hafta maçları 20 Şubat Pazar günü saat 14.00'de oynanacak. 2'inci hafta maçında Ortaca Belediyespor sahasında düğerek Güneşspor'u konuk ederken, Dalyanspor ise Milas Gençlikspor deplasmanında puan arayacak. - MUĞLA

Ortaca Belediyespor deplasmanda Dalyanspor'u 1-0 mağlup etti
Ortaca Belediyespor deplasmanda Dalyanspor'u 1-0 mağlup etti

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Amatör Lig, Ortaca, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ortaca Belediyespor deplasmanda Dalyanspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ortaca Belediyespor deplasmanda Dalyanspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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