Ortaca Belediyespor Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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Ortaca Belediyespor Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Ortaca Belediyespor Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Muğla'yı bu sezon BAL Ligi'nde temsil edecek olan Ortaca Belediyespor'un Olağan Genel Kurulu yapıldı. Fırat Erişen kulüp başkanı seçildi ve önceki yönetim kurulunun Gelir-Gider Durumu kongrede ibra edilmedi.

02.07.2024 14:03  Güncelleme: 14:04
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Muğla'yı bu sezon BAL Ligi'nde temsil edecek olan Ortaca Belediyespor Olağan Gelen Kurulu yapıldı. Yapılan genel kurulda Fırat Erişen kulüp başkanı seçildi. Önceki yönetim kurulunun Gelir-Gider Durumu kongrede ibra edilmedi.

Ortaca Belediyespor tesislerinde yapılan Olağan Gelen Kurul'da söz alan Erem Kaya, 3 yıllık görev sürecinde yaptıkları icraatları anlattı. Kaya, "Kapanmak üzere olan bir kulübü ben ve arkadaşlarım teslim aldık. Önce arkadaşlarımla beraber biz inandık sonra da memlekete inandırdığımızı düşünüyorum" dedi.

Ardından Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporları'nın okunmasına geçildi. Kulübün iddia edilen borç ile ilgili genel kurula sadece kağıda yazılmış liste verilmesi dikkat çekti. Açıklanan borç listesine birçok üye itiraz etti. Söz alan Fırat Erişen, "Sizin sözünüze inanmamak gibi bir durum söz konusu değil ama ben bunu araştırmak zorundayım. Bu şekilde bir ibra olamaz. Burada ben kendi adıma karar vermiyorum" dedi. Yapılan oylama sonunda, Erem Kaya yönetiminin Gelir-Gider durumu ibra edilmedi.

Genel Kurul sonunda Fırat Erişen kulüp başkanı seçildi. Yönetim Kurulu'nda ise Osman Güp, Mehmet Güzel, Deniz Karataş, Sezgin Biçer, Abdil Kurt, Ali Mürşit Yağmur, Can Sarol ve Tolga Yıldırım seçilirken, Denetim Kurulu ise, Uğur Yıldırım, Arif Dağdelen ve Arda Toksoy'dan oluştu.

Genel Kurul sonunda açıklamada bulunan yeni kulüp başkanı Fırat Erişen, "Şunu verdik buna verdiğe girersek biz rahmetli Uğur Çöllü döneminde çok şey verdik, talepte etmedik, hiçbir kuruşta almadık. Kimse talep etmesin diye bir şey demiyorum ama Ortacaya gönül veren insanlar olarak biz buradayız. Erem başkanda 3 yıldır hizmet verdi, elinden geldiğince maddi manevi seferber etmiştir, kendisine teşekkür ediyorum. Erem başkan nezdinde tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.

Erişen Bal Ligi'nin zorluğuna dikkat çekerek, tüm Ortacalılardan takıma sahip çıkmalarını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ortaca Belediyespor Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

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