Osaka ile Tsitsipas arasında "set sayısı" polemiği - Son Dakika
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Osaka ile Tsitsipas arasında "set sayısı" polemiği

29.03.2022 13:44
Osaka ile Tsitsipas arasında "set sayısı" polemiği

Yıldız tenisçiler Japon Naomi Osaka ile Yunan Stefanos Tsitsipas arasında set sayısı polemiği yaşandı.

Yıldız tenisçiler Japon Naomi Osaka ile Yunan Stefanos Tsitsipas arasında set sayısı polemiği yaşandı.

ABD'nin Florida kentinde düzenlenen sert kort turnuvası Miami Açık'ta mücadele eden iki tenisçi, kadınlar kategorisindeki maçların formatının değiştirilmesi konusuyla gündeme geldi.

Turnuvada 3 numaralı seribaşı Tsitsipas, Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tek erkekler son 16 turuna yükseldiği maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, teniste son dönemde tartışmalara yol açan konulara değindi.

Tenis turnuvalarında kadınların, erkekler ile aynı miktarda para ödülü kazanması yönünde artan talepleri değerlendiren 23 yaşındaki tenisçi, "Tartışma başlatmak istemem ama kadınların turnuvalarda erkekler ile eşit ödül alması için, maçlarının üç yerine beş sete çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Birçok bilim insanı ve istatistikçi, bu konuda benden daha yetkin görüşler sunabilir. Ama bu insanlarla görüştüğümde, kadınların erkeklerden daha dayanıklı olduğunu vurguladılar. Bence grand slam turnuvaları, kadınlarda üç yerine beş set oynanmalı." ifadelerini kullandı.

Tek kadınlarda ABD'li Alison Riske'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvada çeyrek finale yükselen Osaka ise maç sonu toplantısında Tsitsipas'ın görüşlerini "komik" bulduğunu söyledi.

Kadınlar kategorisindeki maçlarda set sayısının yeterli olduğunu kaydeden 24 yaşındaki tenisçi, "Tsitsipas, 9 setlik maçlara çıkmak ister mi? O, benim maç süremi uzatmak isterse, ben de onunkini uzatırım. Bu çocuk gerçekten komik. Böyle bir durum olursa, tenisin yapısı değişir. Antrenman metotları ve birçok konuda değişikliğe gitmek gerekir. Bunları uygulamaya sokmak bence çok uzun bir süre alır. Nedense kadınların sporu konusunda genellikle erkekler konuşuyor. Stefanos'un görüşlerinin uygulamaya geçeceğini düşünmüyorum. Kaba olmak istemem. Set sayısının artırılmasını, tamamen uygunsuz bulmuyorum ancak onlarca yıl sürecek bir çalışmanın ardından bu yönde bir değişikliğe gidilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Osaka ile Tsitsipas arasında 'set sayısı' polemiği - Son Dakika


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