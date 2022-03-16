Osman Çakıray: "Efeler Ligine çıkacağız" - Son Dakika
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Osman Çakıray: "Efeler Ligine çıkacağız"

16.03.2022 09:03
Osman Çakıray: "Efeler Ligine çıkacağız"

Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray, hedefleri olan Efeler Ligi'ne çıkmak istediklerini söyledi.

Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray, hedefleri olan Efeler Ligi'ne çıkmak istediklerini söyledi.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubunu lider olarak tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan Develi Belediyespor'da gözler Efeler Ligi'nde. Sezona Efeler Ligi parolası ile başlayan ve ligi lider tamamlayarak ilk hedefini gerçekleştiren mavi beyazlı takımda keyifler ve moraller yerinde. Play-off müsabakalarını Ankara'da sürdüren Develi Belediyespor kupayı alarak Kayseri'ye dönmekte kararlı.

İlk hedefin tamam olduğunu ve sırada Play-Off'ların olduğunu belirten Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray, " İlk hedef tamam ama esas hedef şimdi Play-Off'lar var. 20 senelik antrenörlük yaşantımda da anladığım ve gördüğüm kadarı ile en keyifli stresli play-off senesi olacak. Özellikle son 4-5 senenin en iyisi. Tüm takımlar çok başarılı ve iyi. Herkes şampiyonluk istiyor ama 2 takım başaracak. Bu takımlardan birinin biz olması için gereken ne ise yapacağız. İnşallah güzel bir şekilde hedefe varacağız. Rakiplerimiz Bursa Hekimoğlu Global, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Akkuş Belediyespor çok sert ve değerli rakipler" diye konuştu. - KAYSERİ

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Efeler Ligi, Play Off, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osman Çakıray: 'Efeler Ligine çıkacağız' - Son Dakika


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