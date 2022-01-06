Üye Girişi
Osman Çakıray: "Hedefimiz Efeler Ligi" - Son Dakika

Osman Çakıray: "Hedefimiz Efeler Ligi"

06.01.2022 17:21
Osman Çakıray: "Hedefimiz Efeler Ligi"

Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Osman Çakıray, ligin ikinci yarısında hedeflerinin play-off ve ardından Efeler Ligi olduğunu söyledi.

Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Osman Çakıray, ligin ikinci yarısında hedeflerinin play-off ve ardından Efeler Ligi olduğunu söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor ligin ikinci yarısına sıkı hazırlanıyor. Ligin ilk yarısında sadece 1 mağlubiyet alarak ikinci sırada tamamlayan Develi Belediyespor ikinci yarıda sezonu lider tamamlayarak Play-Off'tan adını bir üst lige yazdırmak istiyor.

Nihai hedeflerinin önce Play-Off sonra, final Play Off'u ve inşallah sonunda da Efeler Ligi olduğunu belirten Develi Belediyespor antrenörü Osman Çakıray, " İlk 5 takımın performansları birbirine yakın bir ilk devre oldu. Hatta diğer takımların artan performansı ile her takımın her takımdan puan alabileceği ve hatta yenebileceği bir gruptayız. Develi Belediyespor olarak ilk günden bu yana oyun sistemimizi sporcularımıza uygun hale getirmek için çalışıyoruz ve bunu artık iyice gerçekleştirdik. Performans olarak her geçen gün artan bir ivme yakaladık zaten önemli olan da bu artan performans ile sonuçları değerlendirebilmek. Sakatlık geçiren ya da rahatsızlanan oyuncularımız oldu ama tam takım olma ruhu ve kapasitesi ile aksamadan yola devam ettik. Şehir bizi maçlarımızda harika bir şekilde destekliyor ve bu destek gittiğimiz yerlerde de devam ediyor. 1.Ligde yeni olmasına rağmen her şeyi ince ince dikkatle üzerinde duran bir yönetimimiz var. Her defasında desteklerini gösteren Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar bize tam destek veriyor ve voleybolu seviyor bu da bize ayrı bir güç veriyor. Şimdi eksik yok ve tam takımız 2.devre hazırlıklarına devam ederken ilk hedef her zaman ilk maç olarak devam edecek ama nihai hedef önce Play-Off sonra, final Play Off'u ve inşallah sonunda da Efeler Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Söylediğimiz ve kabullendiğimiz bir söz var hep daha iyiye ve ileriye gitmek çünkü çoğu zaman son başlangıçtan daha önemlidir" diye konuştu. - KAYSERİ

Osman Çakıray: Hedefimiz Efeler Ligi

YORUMLAR
500

Efeler Ligi, voleybol, Play Off, Develi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osman Çakıray: 'Hedefimiz Efeler Ligi' - Son Dakika Spor


Ne söyleyeceği merak ediliyordu! Ali Erbaş'tan, CHP'li Özel'in din eğitimiyle ilgili sözlerine sert çıkış Ne söyleyeceği merak ediliyordu! Ali Erbaş'tan, CHP'li Özel'in din eğitimiyle ilgili sözlerine sert çıkış         
17:21
Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti! Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!         
17:11
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
17:20 Ne söyleyeceği merak ediliyordu! Ali Erbaş'tan, CHP'li Özel'in din eğitimiyle ilgili sözlerine sert çıkış
17:18 Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız
17:11 Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!
16:58 Selim Songür'ü özleyenler, hasret bitti! Kulüp ikinci kısmıyla bugün Netflix'te
16:56 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj iletmişler
16:55 TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi
16:49 Taliban'dan saç tıraşı zulmü! Ellerini bağladıkları gencin saçını döve döve kestiler
16:42 Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı
16:40 Koronavirüs uçağı: 179 yolcudan 125'i pozitif çıktı
16:32 Güney Kore'de bedava saç ektirme seçim vaadi oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 17:27:54. #1.12#
SON DAKİKA: Osman Çakıray: "Hedefimiz Efeler Ligi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement