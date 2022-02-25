Osmangazili taekwondocu zirveye oturdu - Son Dakika
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Osmangazili taekwondocu zirveye oturdu

25.02.2022 14:10
Osmangazili taekwondocu zirveye oturdu

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcularından Ezgi Güler, Anadolu Yıldızlar Ligi İl Birinciliği Seçmeleri'nde zirveye oturdu.

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcularından Ezgi Güler, Anadolu Yıldızlar Ligi İl Birinciliği Seçmeleri'nde zirveye oturdu.

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, hayata geçirdiği Taekwondo Akademi'nin ilk meyvesini aldı. Bursa'nın çeşitli kulüplerinden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi İl Birinciliği Seçmeleri'nde 29 kilogramda tatamiye çıkan Ezgi Güler, rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek birincilik kürsüsüne çıktı.

Altın madalyanın sahibi olan Güler, gelecek müsabakalarda iddiasını koruyacağını söyledi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da sporcu ve antrenörünü kutlayarak, başarılar diledi. - BURSA

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Ezgi Güler, Taekwondo, Osmangazi, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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