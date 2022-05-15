Otodrag yarışları yağış nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Otodrag yarışları yağış nedeniyle ertelendi

15.05.2022 20:16
Otodrag yarışları yağış nedeniyle ertelendi

Kepez Drag Pisti, Otodrag Yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Kepez Drag Pisti, Otodrag Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı illerinden katılan 51 sporcu yarışlarda kıyasıya yarışırken, hava muhalefeti nedeniyle öğleden sonraki yarışlar ileri bir tarihe ertelendi.

Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen ve 14 Mayıs Cumartesi günü antrenman ve ısınma turlarıyla başlayan Otodrag Yarışları, bugün yerini heyecan dolu yarışlara bıraktı. Sporcular kıyasıya mücadele ederken, hız tutkunu seyircilerde tribünlerden yarışları merakla izlendi. Öğleden sonraki etap sırasında başlayan aşırı yağış yarışa engel oldu. Hakem heyeti tarafından devam edilemeyeceğine karar verilince, devamı başka bir güne ertelendi. - ANTALYA

Otodrag yarışları yağış nedeniyle ertelendi
Otodrag yarışları yağış nedeniyle ertelendi
Otodrag yarışları yağış nedeniyle ertelendi
Otodrag yarışları yağış nedeniyle ertelendi

YORUMLAR
500
Avrupa Le Mans Serisi otomobil yarışlarında ikinci etap tamamlandı Avrupa Le Mans Serisi otomobil yarışlarında ikinci etap tamamlandı Hız tutkunları Antalya'da buluştu Hız tutkunları Antalya'da buluştu

Kepez Belediyesi, Otomobil, Türkiye, Kepez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Otodrag yarışları yağış nedeniyle ertelendi - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:51 Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi
19:27 Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi
19:25 Antalya'da etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
19:10 Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 20:33:15. #1.13#
SON DAKİKA: Otodrag yarışları yağış nedeniyle ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement