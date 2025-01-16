Otyakmaz'ın Yılın Kareleri Seçimi - Son Dakika
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Spor

Otyakmaz'ın Yılın Kareleri Seçimi

Otyakmaz\'ın Yılın Kareleri Seçimi

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2024 Yılın Kareleri oylamasında önemli fotoğrafları seçti.

16.01.2025 09:17
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Otyakmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

TFF Başkan Vekili Otyakmaz, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını oyladı.

Otyakmaz, "Spor" kategorisinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya karşılaşırken milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yaptığı anı içeren "Gol sevinci" fotoğrafını seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafına oy veren Otyakmaz, "Haber" kategorisinde de oyunu Celal Güneş'in "Protesto" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Ağa takılanlar" fotoğrafını oylayan Otyakmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde de Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını oyladı.

Otyakmaz: "Bozkurt işareti, Türk milletinin sembollerinden biridir"

Otyakmaz, Anadolu Ajansının ülkeyi temsil eden önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, "Suriye gündemli fotoğraflar vardı. O fotoğraflarda çok dramatik sahneler vardı. Bunların hepsinin geride kaldığını düşünerek özgürlük kutlamalarının olduğu fotoğrafı tercih ettim. Bu pet şişelere de kafayı çok takıyorum. Pet şişelerin, doğada eritilmesi mümkün değil. Bu yüzden 'Doğal Yaşam ve Çevre' kategorisinde bunun göstergesi olan fotoğrafı seçtim. İsrail'de 1 yıldan fazla süredir yaşanan olayları ve arkasındaki güçleri de vurgulamak açısından 'Protesto' fotoğrafına oy verdim. Emeğe olan saygımdan dolayı da her zaman madencilerden etkilenirim. 'Madenciler' fotoğrafı da içimi sızlattı." ifadelerini kullandı.

Spor dalında birçok güzel fotoğrafın olduğunu dile getiren Otyakmaz, "Yusuf Dikeç'in hareketinin spor kamuoyu tarafından destek görmesi ve sempati toplaması güzel ancak Merih Demiral'ın bozkurt işaretinden dolayı Türk milleti bir mağduriyete uğradı. Bozkurt işaretinin siyasi bir fonksiyonu yok. Bozkurt işareti, Türk milletinin sembollerinden biridir. Bu yüzden en çok Merih Demiral'ın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafı beğendim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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