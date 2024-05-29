Ovacuma köyünde vosvos, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sarı-kırmızı kaldı - Son Dakika
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Ovacuma köyünde vosvos, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sarı-kırmızı kaldı

Ovacuma köyünde vosvos, Galatasaray\'ın şampiyonluğuyla sarı-kırmızı kaldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü girişinde direk üzerine konulan vosvos, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonu olmasıyla sarı-kırmızıya boyandı. Geçen yıl da aynı renge boyanan vosvos, takımın şampiyonluğuyla tekrar yenilendi. Bu şekilde yaklaşık 20 yıldır bölgenin tanıtımına katkı sağlanıyor.

29.05.2024 11:17
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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü girişinde direk üzerine konulan otomobilin rengi, Galatasaray'ın bu yıl da Trendyol Süper Lig şampiyonu olmasıyla sarı-kırmızı kaldı.

Daha önce belde olan Ovacuma köyünün konumunun daha rahat bulunması ve tanınması amacıyla eski Ovacuma Belediye Başkanı Abdullah Deniz ile bir arkadaşı tarafından direk üzerine konulan "vosvos", her yıl şampiyon olan takımın renklerine bürünüyor.

Geçen yıl sarı-kırmızıya boyanan vosvosun rengi, Galatarasay'ın bu yıl da ligi şampiyon bitirmesiyle değişmedi. Aracın solan renkleri ekiplerce yenilendi.

Yaklaşık 20 yıldır bölgede bulunan vosvos aracılığıyla Ovacuma'nın tanıtımına katkı sağlanıyor.

Kaynak: AA

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