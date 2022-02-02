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Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçti - Son Dakika

Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçti

02.02.2022 19:56
Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçti

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Watford'dan takım arkadaşı Danny Rose transferinden vazgeçti. Her konuda anlaşma sağlanan deneyimli sol bek, Ozan Tufan'la aynı uçakla gelecekti. Fakat evrakları bile hazırlanan Rose transferini Fenerbahçe son anda iptal etti.

Ozan Tufan'la birlikte bugün İstanbul'da olması beklenen Danny Rose transferi iptal edildi. Sarı-Lacivertliler her konuda anlaşmaya vardığı ve evraklarını hazırladığı tecrübeli sol bekten vazgeçti.

Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini son anda iptal etti

MENTAL DÜŞÜŞ VE KİLO PROBLEMİ

Tottenham'da gösterdiği performansla İngiltere Milli Takımı'nın değişilmezleri arasına yazdıran Rose, mental ve kilo problemleri nedeniyle bir süredir düşüşte. Ozan gibi Watford'da ilk tercihler arasına giremedi.

Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini son anda iptal etti

TARAFTAR İSTEMEDİ

Danny Rose transferine Fenerbahçeli taraftarlar da karşı çıktı. Sarı-Lacivertli taraftarların sosyal medyadaki olumsuz tepkileri, transferin iptal edilmesinde etken oldu.

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Danny Rose, Ozan Tufan, İstanbul, Watford, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçti - Son Dakika
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