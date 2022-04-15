Ozan Yahşi'den Düzcespor'a 30 bin TL galibiyet pirimi - Son Dakika
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Ozan Yahşi'den Düzcespor'a 30 bin TL galibiyet pirimi

15.04.2022 14:49
Ozan Yahşi'den Düzcespor'a 30 bin TL galibiyet pirimi

DÜZCE (İHA) – 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Bitexen Düzcespor, şampiyonluk yolunda hafta sonu 52 Orduspor FK ile karşı karşıya gelecek.

DÜZCE (İHA) – 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Bitexen Düzcespor, şampiyonluk yolunda hafta sonu 52 Orduspor FK ile karşı karşıya gelecek. İş adamı Ozan Yahşi, maçı kazanmaları halinde oyunculara 30 bin lira prim vereceğini açıkladı.

Düzceli iş insanı Ozan Yahşi, kritik 52 Orduspor FK deplasmanına çıkacak Bitexen Düzcesporlu oyuncuları daha da motive etmek için maçı kazanmaları halinde futbolculara 30 bin TL prim dağıtacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ozan Yahşi, "Çorbada benimde tuzum olsun, tüm Düzceli iş insanlarını Düzcespor'a destek olmaya davet ediyorum. Düzce'de yaşıyorum, Düzce'de kazanıyorum tabii ki Düzce'ye harcayacağım. Düzcespor'u deplasmanda yalnız bırakmayacağım, ben de onların yanında statta olacağım" dedi. - DÜZCE

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Türk Lirası, Orduspor, İş Adamı, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ozan Yahşi'den Düzcespor'a 30 bin TL galibiyet pirimi - Son Dakika


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