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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından

22.01.2022 16:43
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 23'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 23'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ile Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Şener Gençtürk basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

ŞENER GENÇTÜRK: TAKIMI SÜPER LİG'DE TUTACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Şener Gençtürk, futbolseverler için çok heyecanlı ve keyifli bir maç olduğunu belirterek, "Hem Beşiktaş'ın ve hem de bizim çok ciddi pozisyonlarımız vardı. Oyunun ilk bölümünde, 55-60 dakikalık bölümde Beşiktaş'ın baskısı vardı. Biz oyunu kendi yarı alanımızda kabul ettik. Bizim de çok ciddi kontratak fırsatlarımız vardı ama sonuçlandıramadık. Daha sonrasında talihsiz bir gol yedik. 60'ıncı dakikaya kadar ve ondan sonra da sistemsel değişikliğe gittik maçın içerisinde. 4-4-2'ye döndük. İki tane çok önemli oyuncumuzu; kaptanımız Adem'i ve Tetteh'i oyuna aldık. İkisi girdikten sonra oyunun seyri bayağı bir değişti. Daha ön alanda pres yapabilen baskıyı ön alanda kurabilen bir takım görüntüsü verdik. Bu şekilde olunca da golü bulduk. Golden sonrasında birkaç tane pozisyonumuz vardı. İçeride izledik gerçekten Tetteh'e yapılan müdahale penaltı. 'İkinci pozisyonda verebilir miyiz' Zorbay hoca. Ama bugün en önemli kazancımız reaksiyon veren bir Yeni Malatyaspor vardı.  Puansal olarak alt sıradayız ama bugün bir meşaleyi yaktık. Şimdi 2 günlük izinden sonra Antalya kampına gidiyoruz. Orada çok çalışıp Karagümrük maçıyla beraber futbolseverlere, sevenlerimize iyi bir Malatyaspor seyrettireceğiz ve bu takımı tüm gücümüzle Süper Lig'de tutacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.ÖNDER KARAVELİ: HATALAR İLK YARIYI 0-0 İLE İÇERİYE GİRMEMİZE NEDEN OLDUBeşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, rakibin bugün kontrollü oyun sergileyeceğini, direkt hücumla da kalelerinde pozisyonlar arayacağını öngördüklerini kaydederek, "Hazırlıklarımızı da analizlerimizi de buna göre yapmıştık. Birçok maçta bunu kullandıklarını biliyorduk burada da Dicko'yu kullandılar. Biz de Necip ve Vida ile bu geçişlere hemen hemen ilk yarı fırsat vermedik. İlk yarı rakibin kalemizde Mustafa Eskihellaç ile tek bir pozisyonu var. Biz neler yapmaya çalıştık. Bir kere topun bizde kalmasını, biraz daha hızlı pası istemiştik oyuncularımızdan. Rakibimizin kapalı savunmasına rağmen çok fazla sayıda gol pozisyonu ve gol öncesi pozisyonu bulduk. Ama orada da kontrol hataları vuruş hataları ve karar hatalarından dolayı maçın ilk yarısını rakibin kalesine gol atamadan 0-0 ile içeriye girmemize neden oldu" diye konuştu."OYUNA HAKİM OLMAMIZDA ATİBA VE PJANİC BAŞROLÜ OYNADI"Karaveli, ikinci yarı oyuncularının özellikle ön bölgedeki oyunculardan biraz daha fazlada hareketlilik istediklerini ifade ederek, "Rakip savunmanın dengesini bozacak onların yerlerini değiştirmelerini sağlayacak daha fazla hareketlilik istedik, oyuncularda buna cevap verdiler. Nitekim golde de bunu gördük. Atiba ve Pjanic, bence oyuna hakim olmamızda başrolü oynadılar. Hem doğru paslarla, doğru hücum organizasyonlarla hem de rakipten topu kısa sürede kazanmada bunu sağladıklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu."2 PUAN KAYBEDEREK DÖNÜYORUZ"

Golden sonra Güven'i ve Emirhan'ı oyuna aldıklarını belirten Önder Karaveli, "Biraz daha dinamik oyuncularla sahada olalım istedik. Defansif oyuncularla sahada olalım istedik, aslında planladığımız gibi de oldu. İkinci golü bulamamak bir çok maçta yaşadığımız bir problem. İkinci golü bulamamak oyunun böyle bitmesine sebep oldu. İkinci golü bulamadığınız sürece rakibin bazı atakları sizin kalenizde tehlikeli durumlara ulaşabiliyor. Bir penaltı pozisyonu ile golü yedik. 1-1'den sonra oyuncular reaksiyon gösterdi zaman zaman kontrolsüz gidişler olsa da rakip kalede pozisyonlar bulduk. Onda da direkten dönen toplar vardı, iyi olmayan vuruşlar vardı. Sonuç olarak deplasmanda kazanmayı bize umut ettiren ve gerçekliğini gösteren bir oyundan kazanıp geri dönmemiz gereken bir oyundan 1-1 beraberlikle bana göre 2 puan kaybederek dönüyoruz" dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
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