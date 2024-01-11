P. Karşıyaka, Breogan\'a deplasmanda kaybetti

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu rövanş maçında İspanyol ekibi Breogan'a deplasmanda 80-73'e kaybetti ve seride durum 1-1'e geldi. Eşleşmedeki üçüncü ve son maç 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan P. Karşıyaka, doğrudan üst tura çıkmayı başaramadı ve Play-In oynama hakkı kazandı. Play-In'de İspanyol ekibi Breogan ile eşleşen yeşil-kırmızılılar, İzmir'de oynanan ilk maçta rakibini 89-85 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak olan takımın bir üst tura yükseleceği eşleşmede P. Karşıyaka, İspanya'da oynanan rövanş maçında rakibine 80-73 kaybederek serinin 1-1'e gelmesine engel olamadı. Kaybedilen müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, çok üzgün olduklarını belirterek, "Kazanmak için çok uğraştık, ribaundlarda da iyiydik ama yeterli olmadı. Rakibimiz kazanmayı hak etti ama biz de hak ettik ve kazanabilirdik. Maçın 35 dakikasında iyi iş çıkardık ancak son 5 dakikada hem savunmada hem hücumda iyi değildik. Maçın 40 dakika olduğunu bir kez daha hatırladık. Ancak hala avantajlı durumdayız. Haftaya bir maçımız daha var ve kendi evimizde oynayacağız. İnanıyorum ki haftaya kazanan taraf biz olacağız" diye konuştu.

Öte yandan P. Karşıyaka, bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi. - İZMİR