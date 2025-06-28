Palmeiras Çeyrek Finale Yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Palmeiras, uzatmalara giden maçta Botafogo'yu 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda iki Brezilya ekibi Palmeiras ve Botafogo karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çaldı. François Letexier'nin yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlendi. Palmeiras, 90 dakikası golsüz sona eren maçın 100'üncü dakikasında Paulinho'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Palmeiras, çeyrek finale yükselen takım oldu.