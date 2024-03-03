Panathinaikos, deplasmanda OFI ile 2-2 berabere kaldı

Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te kros kayak branşında madalyalar sahiplerini buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) ikinci gününde, kros kayak branşında madalyalar sahiplerini buldu. Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, kros kayakta erkeklerde 10 kilometre, kadınlarda ise 5 kilometre bireysel yarışlarda madalyalar verildi. Ukraynalı sporcular erkeklerde altın, gümüş ve bronz madalyaları kazanırken, kadınlarda ise Ukraynalı, Çinli ve Çinli sporcular altın, gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu.