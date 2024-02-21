Fatih Terim'li Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda adını finale yazdırdı - Son Dakika
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Fatih Terim'li Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda adını finale yazdırdı

Fatih Terim\'li Panathinaikos Yunanistan Kupası\'nda adını finale yazdırdı

Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.

21.02.2024 23:23  Güncelleme: 23:52
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Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u eleyerek finale çıktı.

Yeşil-beyazlı takım, yarı final ilk maçında 1-0 yendiği PAOK'u rövanşta sahasında ağırladı. PAOK, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in attığı golle karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.

Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda finale çıktı

MAÇIN KAZANANI PENALTILARDA BELİRLENDİ

105. dakikada Polonyalı Tomasz Kedziora ile bir gol daha bulan PAOK, skoru 2-0 yaptı. 120+9. dakikada Panathinaikos adına rakip fileleri havalandıran Dimitris Limnios, mücadeleyi penaltı atışlarına götürdü.

ESKİ FENERBAHÇELİ FUTBOLCU SAMATTA KRİTİK PENALTIYI KAÇIRDI

PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu auta attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.

Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda finale çıktı

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Terim'li Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda adını finale yazdırdı - Son Dakika

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