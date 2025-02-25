Para Karate ile Engel Tanımayan Sporcular - Son Dakika
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Spor

Para Karate ile Engel Tanımayan Sporcular

Para Karate ile Engel Tanımayan Sporcular

Özel gereksinimli bireyler, para karate ile engellerini aşıp uluslararası başarılar elde ediyor.

25.02.2025 10:44
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Türkiye Karate Federasyonu tarafından özel gereksinimli bireyler, hayata geçirilen para karate ile yüzlerce kişi hem engelini unutuyor hem de uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ediyor.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından engelli sporcular için uyarlanan, üç farklı engel kategorisinden oluşan ve sadece kata dalında rekabet edilebilen müsabaka yöntemi olan para karate ile özel gereksinimli bireyler engellerini unutuyor. 4 yıl önce hayata geçirilen branş ile 200'e yakın sporcu karate ile ulusal ve uluslararası alanlarda başarılar elde ederken, 3 kategorisi bulunan para karatede sporcular bireysel olarak yarışıyor. Görme engelli, zihinsel engelli ve bedensel engelli kategorilerinde yarışan sporcular yarışmalardaki gösterileri ile ilgi odağı oluyor.

Yaklaşık 200 sporcunun para karate ile yarışmalara katıldığı belirten Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "Federasyonumuzun bünyesinde para karate birimimiz oluştu. Bunun içerisinde sosyal görevliler, atletik performans dediğimiz görevliler alakalı da bir kurul oluşturduk. Bu sporcularımızı karate sporuna kazandırmanın bütün çözüm yollarını arıyoruz. 200'e yakın sporcumuz yarışmalarımıza katılıyor. Bundan sonra da daha fazla bu sporcularımıza ulaşarak karate sporu içerisinde yarışabilir hale getireceğiz" dedi.

Simge Ünsay: "İnsanlar karate deyince biraz korkuyorlar"

Türkiye Karate Federasyonu Para Karate Teknik Kurulu üyesi ve milli takım antrenörü Simge Ünsay ise, özel gereksinimli bireylerin evinden çıkıp spor yapması için mücadeleye devam edeceklerini dile getirerek, "4 senedir uluslararası maçlarda para karate yarışıyor. Maalesef para karate çok fazla bilinmiyor. Özel gereksinimli bireylerin karate yapabileceğini bilmiyorlar. İnsanlar karate deyince biraz korkuyorlar. Ama para karate tamamen kata branşında hayali dövüş olarak yapılıyor. Özel gereksinimli bireylerde gerek fiziksel gerek ruhsal gelişimlerine çok fazla katkı sağlıyor. Ömür boyu rehabilastasyon, fizik tedavi olan özel gereksinimli bireylerimiz var. Onların fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini artı bir gelişim sağladığı kanatlanmış bir branşımız. Mücadelemize devam ediyoruz. Herkese sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Her özel gereksinimli birey evinden çıkıp spor yapana kadar biz mücadeleye devam edeceğiz. Özel gereksinimli bireylerimizin de güçlü olabileceğini ve herkesten çok daha başarılar elde edebileceğini göstermiş ve kanıtlamış olduk. İnşallah bütün sporcularımızla daha iyi yerlere geleceğiz. Önümüzde Ermenistan'da Avrupa şampiyonası var. Ardından Mısır'da dünya şampiyonası var. Özel gereksinimli sporcularımızı hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

4 yaşında kaza geçirdi, sol gözüne protez takıldı

Yaşadığı bir kaza nedeniyle sol gözünde protez olan Muhammet Karakaya (19), Trabzon'daki Karate Şampiyonası ile 4. kez üst üste Türkiye Şampiyonu oldu. 11 yıldır karate sporu ile ilgilendiğini kaydeden Karakaya, "11 yıldır karate ile uğraşıyorum. Son 4 yılımı para karate ile uğraşarak geçirdim. Trabzon'daki şampiyona ile 4. kez üst üste Türkiye Şampiyonu oldum. Küçük yaşlarda birçok kez farklı sporlar denedim. Basketbol, futbol ve voleybol gibi sporlar denedim. Fakat sonuç karatede oldu. 1-2 ay karateyi yapabilir miyim diye denemek istedim. 16 yaşına girdikten sonra para karate çıktı. Sol gözüm protez. Para karateye başladığımdan beri de 4 senedir hem Avrupa'da hem de dünyada ülkemi temsil ediyorum. Daha uluslararası düzeyde başarı olmadı ama elbet bir gün olacak. Kendime güveniyorum. 4 yaşında üzücü bir kaza oldu. Sol gözümde protez var. Trabzon'da tekrardan şampiyonluk unvanını koruyabildiğim için çok mutluyum. Engeli olsun veya olmasın sadece karate değil herhangi bir spora başlamaları gerekiyor. Buradan çocuk sahibi bireylere sesleniyorum. 4-5 yaşından sonra kesinlikle bir spora başlamalılar. Spor insanı stresten uzaklaştırıyor. Türkiye şampiyonaları benim için kolay geçiyor. Artık uluslararası düzeyde başarı hedefleyeceğiz. İnşallah Mayıs ayında yapılacak Ermenistan'da dereceye gireceğim" diye konuştu.

Doğuştan bedensel engelli Hamit Demir, 95 madalya ile başarılarını katlıyor

95 madalyalı engelli milli sporcu Hamit Demir yüzme sporundaki başarılarının ardından para karate ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan Hamit Demir (32), 15 senedir süren profesyonel spor yaşamına onlarca başarı sığdırdı. Yıllarca milli yüzücü olarak çalışmalarını sürdüren Demir, en yakın arkadaşlarının karate antrenmanlarından etkilenerek para karateye başladı. Para karate de başarılarını sürdüren Demir, "Ulusal ve uluslararası anlamında 95 tane madalyam var. En yakın arkadaşlarım karate branşındaydı. Onları antrenmanlarını takip ediyordum. Bende çok meraklıydım. Yapabilir miyim diye düşünüyordum. İlk fırsatta başlamayı ümit ediyordum. Geçen yıl Türkiye şampiyonu oldum. Paralimpik arkadaşlar ve ben dünyanın birçok yerinde turnuvalarda ülkemizin adını çokça söz ettiriyoruz. İnşallah söz ettirmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye ve destek vermeye devam etsinler. Sadece engelli olan insanlara mesaj vermek istemem. Umudunu yitirmiş, artık kendini çok kötü hisseden insanlara da bir mesaj vermek isterim. Hiçbir şeyin sonu değil. Nefes aldığımız sürece hayat devam ediyor. Yeter ki potansiyelimizi keşfetme yoluna gidelim. Sahip olduğumuz şeylerle nasıl iyi şeyler ortaya koyabiliriz, nasıl kendimize ve toplumumuza faydalı olabiliriz bunu her zaman düşünmeliyiz. Asla umudumuzu yitirmeyelim. Sahip olduklarımızla yolumuza devam edelim. Bundan sonrası için inşallah Avrupa'da ve dünyada yüzme branşında olduğu gibi bayrağımızı gönlere çekmek istiyorum. Bunu yapacağımdan hiçbir şüphem yok. Daha fazla çalışacağım. Kaslarım daha fazla ağrıyacak. Allah'ın izni ve yardımıyla bayrağımızı gönlere çekeceğim. Yüzmeden sonra uluslararası alanda karate branşında da ülkeme madalyalar kazandıracağım" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Türkiye, trabzon, Spor, Son Dakika

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