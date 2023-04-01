Mbappe'den dünya devine dikkat çeken mesaj: 2024'te beni alın - Son Dakika
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Mbappe'den dünya devine dikkat çeken mesaj: 2024'te beni alın

01.04.2023 11:40

Paris Saint-Germain forması giyen 24 yaşındaki Kylian Mbappe, Real Madrid'e göz kırpıyor. Geçen sezon reddettiği eflatun-beyazlılarda forma giymek istediği bilinen Fransız futbolcunun, Real Madrid'den üst düzey bir yöneticiye haber yolladığı ve 2024 yılında İspanyol devine transfer edilmek istediğini söylediği öne sürüldü.

2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı Paris Saint-Germain'den ayrılmak isteyen Kylian Mbappe, Real Madrid'e haber yolladı.

PSG'DEN İZİN ÇIKMADI

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, bu yaz takımdan ayrılmak isteyen Mbappe'ye sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle PSG izin vermiyor. 2024'te Fransız devi ile mukavelesi sona erecek dünyaca ünlü futbolcunun, yeni adresinin Real Madrid olması bekleniyor.

Gemileri yakan Mbappe, dünya devinin üst düzey yöneticisine haber yolladı: Beni alın

REAL MADRID'E HABER YOLLADI

PSG'den ayrıldıktan sonra Real Madrid'de oynamak isteyen Kylian Mbappe'nin eflatun-beyazlılardan üst düzey bir yöneticiye haber yolladığı iddia edildi.

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Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mbappe'den dünya devine dikkat çeken mesaj: 2024'te beni alın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mbappe'den dünya devine dikkat çeken mesaj: 2024'te beni alın - Son Dakika
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