Mbappe'den dünya devine dikkat çeken mesaj: 2024'te beni alın

2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı Paris Saint-Germain'den ayrılmak isteyen Kylian Mbappe, Real Madrid'e haber yolladı.
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, bu yaz takımdan ayrılmak isteyen Mbappe'ye sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle PSG izin vermiyor. 2024'te Fransız devi ile mukavelesi sona erecek dünyaca ünlü futbolcunun, yeni adresinin Real Madrid olması bekleniyor.
PSG'den ayrıldıktan sonra Real Madrid'de oynamak isteyen Kylian Mbappe'nin eflatun-beyazlılardan üst düzey bir yöneticiye haber yolladığı iddia edildi.
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