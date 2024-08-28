Engelli sporcuların olimpiyatı paralimpik oyunlarının 17'ncisinin açılış töreni, 2024 Yaz Olimpiyatları gibi ilk kez stadyum dışında Paris'teki Concorde Meydanı'nda 65 bin seyircinin önünde gerçekleşti. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons da katıldı.
Şarkıcılar ve dansçıların performans sergilediği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, paralimpik madalyalı milli sporcular yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıdı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk müsabakalar, 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak. 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu Paris 2024'te madalya arayacak. Organizasyonda 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak.
Paralimpik oyunlarda sporcular okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye teniste branşlarında başarı kovalayacak.
Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.
Yaz Oyunları sporları
Son Dakika › Spor › Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?