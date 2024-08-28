Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı - Son Dakika
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Spor

Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı

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Engelli sporcuların olimpiyatı paralimpik oyunlarının 17'ncisinin açılış töreni, Paris'teki Concorde Meydanı'nda gerçekleşti. Türk bayrağını yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıdı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk müsabakalar 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Oyunlarda 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak.

28.08.2024 23:23
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Engelli sporcuların olimpiyatı paralimpik oyunlarının 17'ncisinin açılış töreni, 2024 Yaz Olimpiyatları gibi ilk kez stadyum dışında Paris'teki Concorde Meydanı'nda 65 bin seyircinin önünde gerçekleşti. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons da katıldı.

BAYRAĞIMIZI SEVİLAY VE MAHMUT TAŞIDI

Şarkıcılar ve dansçıların performans sergilediği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, paralimpik madalyalı milli sporcular yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıdı.

Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti

OYUNLAR BAŞLIYOR YARIN BAŞLIYOR

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk müsabakalar, 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak. 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu Paris 2024'te madalya arayacak. Organizasyonda 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak.

Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti

PARALİMPİK OYUNLARDAKİ BRANŞLAR

Paralimpik oyunlarda sporcular okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye teniste branşlarında başarı kovalayacak.

Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti

PARALİMPİK OYUNLARI NEDİR?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.

Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti


Yaz Oyunları sporları

  • Ağırlık kaldırma
  • Atletizm
  • Atıcılık
  • Tekerlekli sandalye basketbol
  • Binicilik
  • Bisiklet
  • Boccia
  • Çim bowlingi
  • Dalış
  • Eskrim
  • Futbol
  • Goalball
  • Halter
  • Judo
  • Masa tenisi
  • Tenis
  • Okçuluk
  • Tekerlekli sandalye rugby
  • Voleybol
  • Yelken
  • Yüzme
Kış oyunları sporları
  • Alp disiplini
  • Biatlon
  • Kayaklı koşu
  • Tekerlekli sandalye körlingi
  • Kızak
  • Buz hokeyi
Paris\'te 17. Paralimpik Oyunları\'nın açılış töreni yapıldı

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SON DAKİKA: Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı - Son Dakika
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