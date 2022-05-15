Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı - Son Dakika
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Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı

15.05.2022 12:57

Galatasaray ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan play-off maçını Sinan Erdem'de takip eden Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt, tribünlerden atılan yabancı cismin çocuğuna isabet etmesi sonrası çok sinirlendi.

Galatasaray Nef ile Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde Sinan Erdem'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 91-70 kazanırken tribünde yaşanan gerilim maça damga vurdu.

Galatasaray'ın maçında olay çıktı! Yıldız futbolcu tribünden çocuğuna madde atılınca çıldırdı
Görüntü: Murat Akbaş
Sinan Erdem'de olay çıktı! Galatasaray'ın yıldızı tribünden çocuğuna madde gelince çıldırdı
Görüntü: Murat Akbaş

ARDA TURAN ARAYA GİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, karşılaşmayı Sinan Erdem'de takip eden sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, tribünlerden gelen yabancı cismin çocuğuna isabet etmesi sonrası çıldırdı. Tribünlere dönerek tepki gösteren ve bir hayli kızgın olduğu gözlenen tecrübeli oyuncuyu Arda Turan sakinleştirdi.

Sinan Erdem'de olay çıktı! Galatasaray'ın yıldızı tribünden çocuğuna madde gelince çıldırdı
Görüntü: Murat Akbaş
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Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem, Galatasaray, Play Off, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı - Son Dakika


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