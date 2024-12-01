TFF 3. Lig'in 13. haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Yozgat Belediye Bozokspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Yunus Emre Çiftçi, A. Yılmaz Oğuz, Burak Dayıoğlu
Pazarspor: Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın (Berkehan Biçer dk. 76), Aras Aydın, Emre Akgün, Erhan Şengül, Hacı Şükrü Çiçek (Emre Kalkan dk. 65), Yavuz Alemdar, Sefa Tunç, Göktuğ Yılmaz (Esat Kabahel dk. 85), Mustafa Sol (Ali Ekber Öz dk. 86)
Yedekler: Dursun Miraç Vural, Ali Alperen Çelik, Emirhan Atilla, Bertan Özkan, Alperen Aşkın Erol, Metin Akbayrak
Teknik Direktör: Ramazan Öztürk
Yozgat Bld. Bozokspor: Yuşa Tığrak, Artun Kütükçü, Fatih Çiplak, Halilcan Doğan, Sedat Yahşi, Atalay Yıldırım, Burak Osman Gençal (Metin Esmer dk. 83), Mustafa Eren Gençel (Ümit Can Tokcu dk. 46), Murat Kayalı, Gökhan Erdöl, İhsan Furkan Deniz (Doğukan Subaşı dk. 83)
Yedekler: Baki Ürküt, Baran Kalkavan, Eser Koçak, Furkan Şahin, Emirhan Ünal
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Goller: Mustafa Sol (dk.45+1 pen. ve dk. 82) (Pazarspor), Gökhan Erdöl (dk. 16) (Yozgat Bld. Bozokspor)
Sarı kart: Sefa Tunç (Pazarspor), Mustafa Eren Gençel (Yozgat Bld. Bozokspor) - RİZE
Son Dakika › Spor › Pazarspor 2-1 Yozgat Belediye Bozokspor'u Geçti - Son Dakika
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